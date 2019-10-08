Yargı paketi Komisyon’dan geçti

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen yargı paketi, ‘düşünce özgürlüğünün sınırı, 15 yıllık avukatlara hususi pasaport ve avukatlara sınav’ getirilmesi gibi düzenlemeleri içeriyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi önceki gün TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. 1. paketteki teklif, baro levhasına kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususî damgalı pasaport verilebilmesine imkân tanıyor. Ancak avukatların haklarında, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı aranacak. Teklif, KHK’lerle ihraç edilen ve pasaportları iptal edilenlere yönelik düzenlemeler de içeriyor. Haklarındaki idari veya adli işlemler lehine sonuçlansa da pasaportları iptal edilenler veya pasaport verilmesi talepleri reddedilenlere, ‘belirli koşulların bulunması’ durumunda kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaportları verilebilecek.

Tutukluluk süresi

Ayrıca, pakette soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemeyecek. Bunun yanında, bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor. hakaret, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, silâhlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları dolayısıyla verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.