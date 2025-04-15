Yargıtaydan, emekli generallerin hapis cezalarına onay

Yargıtay, Balyoz Davası kapsamında emekli generallere verilen hapis cezalarını onadı.

Balyoz davasında yargılanan altı generalin avukatlarından Ramazan Bulut, “Onama kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmedi. Haricen öğrendik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Anadolu 4.Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunduk. Ancak dosya fiziksel olarak henüz dönmediği için dilekçelerimize henüz işlem yapılmadı” bilgisini paylaştı. Oda Tv’ye konuşan Bulut, “Yaptığımız itiraz infazı durdurmasa da müvekkilim dahil altı sanığın içeride geçirdikleri süreler mahsup edildiğinde yatarları zaten yok. Kaldı ki Çetin Doğan için 28 Şubat Davası ile ilgili bir infaz erteleme kararı söz konusu” dedi. Haber Merkezi

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