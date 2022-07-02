Yargıyı sopa olarak kullanmak yanlış

AKP kurucularından olan eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, AKP’nin MHP ile ittifakının muhafazakâr Kürt seçmeni küstürdüğünü, yargının muhaliflere karşı sopa olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Çelik, 6’lı masadaki 5 partinin inançları ve dünya görüşleri bakımından AKP’ye daha yakın olduğunu ancak CHP ile ittifak yaptıklarını belirterek, AKP’lilerin “şapkasını önüne alıp düşünmesi” gerektiğini vurguladı.

Gazete Duvar’a konuşan AKP’li Çelik, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş amacıyla kurulan 6’lı muhalefet masasına işaret ederek, “Otoriterleşme zıtları birleştirir. Birbiriyle bir araya gelmesi mümkün olmayanları otoriterleşme bir araya getirir” dedi. Çelik, yargının sopa olarak kullanılmasına ilişkin, “Yargı o gün başka bir grup tarafından bizim hükümetimize ve iktidarımıza karşı sopa olarak kullanılıyordu. Ama bizim bugün böyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Mademki güç kuvvet bizde, o zaman biz yargıyı başkasına karşı, siyasilere karşı, muhaliflerimize karşı sopa olarak kullanmamalıyız. Bunu Enis Berberoğlu’na haksızlık yapıldığını söylerken de vurguladım, Osman Kavala’yla ilgili olarak da söyledim. Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezada da söyledim. İlk defa söylemiyorum. Yargı, hukuk terazisi, asla şaşmamalıdır. Kiminle ilgili olursa olsun gerçek manada hukuk uygulanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

‘Kral çıplak’ demekse ‘kral çıplak’

Çelik, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir” sözlerini de değerlendirdi. Çelik, “Türkiye’de hayat pahalılığı var. Ben iktidar mensubu olduğum için, ‘Yok canım her şey güllük gülistanlık, ne hayat pahalılığı’ dersem ben saygınlığımı kaybederim. ‘Hayat pahalılığı var, enflasyon yüksektir’ demek eğer ‘kral çıplak’ demekse, eyvallah kral çıplak. Eğer Türkiye’de hukuksuzluklar, adaletsizlikler varsa bunları dile getirmek ‘kral çıplak’ demekse kral çıplak. Sayın Arınç’ın kastettiği bu. Türkiye’de bütün siyaset şahısların etrafında yapılır. Bugün de siyasetin ve muhalefetin Sayın Erdoğan’ın etrafında dönmesini doğru bulmuyorum. Sayın Erdoğan bir fanidir ya. Bence ilkeler üzerinden, prensipler üzerinden siyaset yapılması gerekiyor. İşi sadece şahıslar üzerinden ele almak çok doğru sonuçlara bizi götürmez” ifadesini kullandı.

“Kral çıplak”

Çelik ‘Hayat pahalılığı var, enflasyon yüksektir’ demek eğer ‘kral çıplak’ demekse, eyvallah kral çıplak. Eğer Türkiye’de hukuksuzluklar, adaletsizlikler varsa bunları dile getirmek ‘kral çıplak’ demekse kral çıplak” dedi.

Haber Merkezi