'Yarın 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında' başlığı ile basın açıklaması paylaştı. Koca, salgın ve aşı gündemine ilişkin duyuru ve değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız." diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı." dedi. Bakan Koca, şunları kaydetti: "Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır. Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir, temkini elden bırakmamalıyız" Koca 'Bilim Kurulumuzda aşı programını ve öncelikli grupların durumunu değerlendirdik. Mutasyonun salgının seyrine etkisi ve salgının ülkemizdeki seyri gündemimizdeydi.' ifadeleriyle 'Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında' başlıklı basın açıklamasını paylaştı. AA

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