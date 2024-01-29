Yasa değişmeden İstanbul'da 157 rezerv alan ilan edildi - Büyük çoğunluğu Kanal İstanbul etrafında yoğunlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı rapora göre İstanbul’da 157 rezerv alan ilanı yapılmış.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kaldı. Kentsel dönüşüm özellikle İstanbul’da deprem endişesinden dolayı adayların siyasal propagandasında öne çıkan başlık oluyor. Kentsel dönüşümün hızlandırılması, İstanbul’un depreme hazır edilmesi için 9 Kasım’da kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen 6306 sayılı kanunda yapılan değişiklikle yerleşim yerlerinin de rezerv alan ilan edilebilmesinin önü açıldı. Kamuoyunda mülkiyet tartışmalarına neden olan değişiklikle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı raporda İstanbul’daki rezerv alanların yerleri tespit edildi. Rapora göre 6306 sayılı yasa değişmeden önce 22 bin hektarı Kanal İstanbul projesi çeperinde olan toplamda 38 bin 830 hektar büyüklüğündeki bölge rezerv alan ilan edildi. İlan edilmiş rezerv alanlara toplamda 2 milyon 850 bin nüfusun taşınması öngörülürken, İBB tarafından imar planlarına dair açılmış 47 ayrı dava bulunuyor.

KURUM’UN SEÇİM VAADİ OLDU

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul’a dair projelerini anlattığı bir toplantı gerçekleştirdi. Kurum’un kampanyasında ulaşım ve çevre gibi başlıkların yanı sıra kentsel dönüşüm vaatleri öne çıktı. Kurum, 5 yıl boyunca toplam 100 bin konutu dönüştüreceklerini yılda ise 20 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceklerini açıkladı. Kentsel dönüşümün hızlandırılması için 9 Kasım’da da Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi (6306) hakkındaki kanunda bir dizi değişiklik yapılmıştı. Yasanın içeriğinde en dikkat çeken ve tartışma oluşturan başlık rezerv alan tanımıyla ilgili oldu. Yeniden düzenlenen yasaya göre artık yerleşim yerleri de rezerv alan ilan edilebiliyor. Ancak yasanın değiştiği tarihten önce rezerv alan ilanlarının yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul’da ilan edilen rezerv alanların 22 bin hektarı Arnavutköy’ü kapsıyor. İstanbul genelinde ilan edilen rezerv alanlarda hali hazırda 417 bin nüfus barınıyor. Kent genelinde toplam 157 farklı rezerv alan ilanı mevcut.

3 milyon kişi taşınacak

38 bin hektar rezerv alanın içinde yalnızca 3 bin 300 hektarın uygulama imar planı mevcut ve sadece Arnavutköy’de 88 bin nüfus bulunuyor. Ülkü Tamer, açılan davaların planlar lehine gelişmesi durumunda bölgeye 2 milyon 850 bin nüfusun taşınmasını öngördüklerini belirtiyor. Tamer, Esenler ve Tuzla gibi ilçelerde de benzer durumdan söz ederek şöyle devam etti:

İMAR PLANLARIYLA KAT SAYILARI YÜKSELDİ



“Esenler’de, Tuzla’da 9 Kasım’dan önce rezerv alan ilanı yapıldı. Askeri alanlarda lüks konutlar ürettiler. Tuzla’da riskli alanlarda yıkılan evlerdeki nüfusu bu rezerv alana taşıyacaklardı ancak petrol ofisinden alışveriş merkezine kadar pek çok şey yaptılar. Buraları yerleşime açtılar ve ekstra nüfus taşıdılar. Rezerv alanı ilanıyla ticareti artırdılar. İmar planlarıyla kat sayılarını yükselttiler, donatı alanları bırakmadılar. Ana ölçekli planlara aykırı durum söz konusu. Amaç aslında kentsel dönüşüm değil. Amaçları bu olsaydı mevcut rezerv alan ilanlarıyla buna hizmet edebilirler. Aslında yapılmak istenen kentsel dönüşüm adı altında ranttır”