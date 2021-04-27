'Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan 6 kişiden birinin terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yapma suçundan arandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Akçakale/Şanlıurfa'da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 kişi yakaladı. Yakalanan kişilerden birinin, terör örgütü DEAŞ propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı. AA

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