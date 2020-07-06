Yasaklar endişeye yol açıyor

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” sözlerine yönelik olarak,

“Evet sosyal medyada ahlaksız bir güruh var mı, var... Ama yasalarda bu suçun tarifi de var. Peki yargı bu çirkin insanlara karşı gereğini yaparsa buna itiraz eden olur mu? Elbette hayır... Eğer niyetimiz üzüm yemekse, ahlaksızları temizlemenin önünde hiçbir engel yok demektir. Peki, böyle bir durumda tüm sosyal medya mecralarını kapatmayı neyle izah edeceğiz? İşte tam da bu noktada bazı endişelere kapılmamak mümkün değil... Meselâ Halk Tv ve Tele-1’i kapatmaya doğru giden yasaklamalar, doğal olarak insanların zihninde bazı endişelere yol açmaktadır. Ayrıca bu yasakçılığın bir başka anlamı da dijital çağa savaş açmaktır ki, Türkiye’nin rotasını bu saatten sonra Çin, Kuzey Kore ve İran benzeri bir anlayışa yöneltmeye çalışmak beyhude bir gayrettir.” ifadelerini kullandı.