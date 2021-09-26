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27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yaz saati uygulaması tasarruf sağlamadı

26 Eylül 2021, Pazar 22:44
Yapılan bir araştırmaya göre 5 yıldır yürürlükte olan kalıcı yaz saati uygulaması amaçlanan tasarrufu sağlamadı, aksine israf getirdi.

7 Eylül 2016’da ‘enerjide tasarruf’ amacıyla kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması bekleneni vermedi. Aksine, uygulama tasarruf yerine israf getirdi. Toplam elektrik tüketiminde yüzde 3.5 tasarruf sağlama hedeflenirken, uygulamanın bu yılki ilk 5 ayında 2.8 milyar lira kayıp yaşandı. 

İngiltere Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Küfeoğlu’nun yaptığı çalışmaya göre 5 yıldır uygulanan sistem maliyeti düşürmedi, tasarruf da sağlamadı. Elektrik Mühendisleri Odası da, yaz-kış saati uygulamasının eskiden olduğu gibi GMT+2 ortak zaman dilimi korunarak yazın İzmit, kışın Iğdır dilimi üzerinden devam etmesini istedi. 7 Eylül 2016’da çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla, 1972 yılından beri uygulanan yaz-kış saati ayrımından vazgeçildi. 23 Ekim 2017’de kalıcı yaz saati uygulaması bir yıl uzatıldı. 2018’de ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla tüm ülkenin sürekli olarak yaz saati diliminde kalmasına karar verildi. Yeni uygulama ile Avrupa’nın geneliyle kışın yaklaşık 1 saat olan zaman farkımız 2 saate çıktı. Araştırma, kamunun çalışma saati olan sabah 8, akşam 17 ile özel sektörün sabah 6, akşam 20 arasındaki mesai saatlerine göre iki farklı senaryoyu ele aldı, öğrenci ve çalışanların işe gitmek için erken uyanmasını ve yola düşmesini de hesaba kattı. Son 8 yıldaki elektrik tüketimini, elektrik fiyatlarını, hava değişimlerini hesaba kattı ve 2016 Eylül’ünde başlanan kalıcı yaz saati uygulamasının, bu sisteme geçmeden önceki yaz/kış saati farkına göre belirgin bir enerji tasarrufuna yol açmadığını ortaya koydu.

ÇOK SAYIDA ÜLKE DENEDİ, SONRA VAZGEÇTİ

BÜTÜN ülkeler kalıcı saat dilimini tartışıyor. Kıt’alar bazında ülkelerin yaz-kış saati uygulamasında farklı tercihleri görülüyor ve genelde ülkeler özgün şartlarına göre karar veriyor. Artıgerçek’deki habere göre Rusya, kalıcı yaz saati uygulamasını 2011-2014 arasında deneyerek vazgeçti ve 2014 sonunda saatleri 1 saat geriye alıp standart saate geçti. Rusya ile birlikte Avrupa’da yaz saati uygulamasını takip etmeyen ülkeler Türkiye, İzlanda ve Beyaz Rusya. Asya’da ise yaz saatini deneyip vazgeçen ülkeler Çin, Güney Kore, Japonya, Irak, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Irak, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Tayvan, Filipinler, Malezya oldu.

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