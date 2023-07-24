Yazarımız Halil Uslu kabri başında dualarla yâd edildi

Konyalı okuyucularımız merhum yazarımız Halil Uslu’yu kabri başında dualarla yâd etti.

Halil Uslu’yu dualarla anıyoruz Mevlânâ Hazretlerinin türbesine komşu Üçler Mezarlığında medfun olan Halil Uslu vefatının sene-i devriyesinde duâlarla yâd edildi. Aslen Vanlı olan Uslu 21 Temmuz 2015’te geçirmiş olduğu bir kalp krizi neticesi ahirete irtihal etmiş, 22 Temmuz’da da Konya Üçler Mezarlığında defnedilmişti. Aynı yerde Abdülmecid Nursi ve Mustafa Türkmenoğlu gibi Risale-i Nur’a önemli hizmetlerde bulunmuş isimlerin de kabri yer alıyor. Konya - Yeni Asya

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