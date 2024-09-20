Yeni anayasa isteyen yok

İktidar partisi AKP, 31 Mart seçim yenilgisinin ardından “yeni anayasa” konusunu gündeme taşımaya gayret ederken, eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, halkta böyle bir beklenti ve talep olmadığını savundu.

“Yeni anayasa talebi halkın gündemine ilk 20’ye bile girmiyor” diyen Tayyar, “Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik. Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Kamuoyu araştırma şirketlerinin gündem taramasında öne çıkan 4 sorun var: 1-Hayat Pahalılığı. 2-İşsizlik. 3-Sığınmacılar. 4-Ehliyet/Liyakat.”

Haber Merkezi