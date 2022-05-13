Yeni Asya demokrat geleneği destekledi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bizim geleneğimize Yeni Asya geleneği her zaman destek vermiştir. Menderes ve Demirel döneminden beri böyle gelmiştir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halk TV’ye konuk oldu. Uysal, cemaatlerle ilgili soruya Demokrat Parti geleneğine Yeni Asya geleneğinin her zaman destek verdiğini belirterek, “Onların siyasetle ilişki ölçüsü hiçbir zaman siyasete dahil olmamak noktasındadır. Menderes ve Demirel döneminden beri böyle gelmiştir” cevabını verdi. Uysal, Türkiye’nin yıllardır kurumsal kültürünü yok edecek sistematik bir saldırıya maruz kaldığını belirterek, “Erdoğan’ın tek bildiği strateji, bir soğuk savaş dönemi stratejisi olan mesafeleri açmak, kutuplaştırmak” dedi.

Sefalet endeksinde birinci sıradayız

Erdoğan’ın her meselede olduğu gibi Suriyeliler meselesine de bir aparat olarak baktığını söyleyen Uysal, “Bugün geldiğimiz noktada sığınmacı meselesini çıkış noktasında çözmeliyiz. Şahsi kin davasına dönüştürmüş Erdoğan’ın bunu çözme ihtimal ve imkanı yok!” diye konuştu. “Enflasyon + İşsizlik=Sefalet Endeksi maalesef Türkiye’yi dünyada bu endekste birinci sıraya yükselttiler” diyen Uysal, “AKP bir parti olmaktan çıkmış, kamu kaynağının yağmalanması için organize bir yapıya dönüşmüş. Bakış açılarının net fotoğrafını ortaya koyan şudur; ‘doktorlarımıza giderlerse gitsinler’ Sığınmacılara ‘asla göndermeyeceğiz.’ Erdoğan “yoksulluğu yöneterek” iktidarını devam ettirmeye çalışıyor” dedi.

DP vicdan ve sağduyunun hareketidir

Demokrat Parti’nin makul çoğunluğun vicdanın ve sağduyunun hareketi olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Bir meşruiyet ihtiyacı hissettiklerinde zaman zaman Demokrat Parti’yi, rahmetli Menderes’i referans veriyorlar. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Demokrasiyi konjonktürel bir program olarak benimsemiş, tağut bilmiş bir siyasi anlayıştır AKP! Hiçbir dar aidiyeti Demokrat Parti aidiyetinin önüne koymayız! Biz merkez sağ siyasetin tescilli markasıyız. İktidar, Demokrat Parti’nin varlığından, kendi sosyolojisine hitap edecek bir partinin varlığından son derece rahatsız” dedi.