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4 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Yeni Asya Vakfı’ndan kurban seferberliği

04 Ağustos 2019, Pazar 19:00
Yeni Asya Vakfı, yurt dışında ve yurt içinde kurban kesim hizmeti veriyor. Vakıf Müdürü İbrahim Şencan, “Bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurban bağışlarında da artış yaşandığı belirtildi. Yeni Asya Vakfı Müdürü İbrahim Şencan, yaptığı açıkamada kurban kesim hizmetlerinin hem yurt içi hem de yurt dışında devam ettiğine dikkat çekti.

İbrahim Şencan şöyle konuştu: “Yeni Asya Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı kurban faaliyeti bu yıl da devam etmektedir. Vakfımızın uzun bir zamandır Avustralya Nur Vakfı ile düzenlediği organizasyon; Afrika’da Sudan, Etiyopya, Somali olmak üzere devam etmektedir.”

Allah bağışçılarımızdan razı olsun

Son haftasına girdiğimiz şu günlerde kurban ibadetini yerine getirirken yurtdışında yardımlaşma ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Yurtiçinde (İstanbul’da) da kurbanlar itina ile kesilip hisse sahiplerine 8-10 kg et verilecektir. Kalan etlerin de yıl içinde ihtiyaç saiplerine ve eğitim gören öğrencilere dağıtımına çalışıyoruz.

 Allah bütün bağışçılarımızdan razı olsun...” 

İstanbul - Yeni Asya

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