Yeni Asya’ya müteşekkirim

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salih Aytemur da 52. kuruluş yıldönümümüzü tebrik etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salih Aytemur da gönderdiği mesajında, “Risale-i Nur’un medyadaki dili, Risale-i Nur’un Kur’ânî ve sünnetî ölçüleriyle içtimaî ve siyasî olaylara bakan, daima adalet-i mahzadan yana şahs-ı manevisinden güç alarak Hak’kın, hukukun, adaletin ve demokrasinin yılmaz savunucusu ve dik duruş sergileyeni, doğruları söylemekten ve yazmaktan çekinmeyen her türlü darbe ve nereden gelirse gelsin kimden gelirse gelsin istibdatlara, demokrasi dışılıklara ve kalkışmalara karşı, korkularla zihinlerin hapsedilmek istendiği zulümatlı süreçlerde Hakikatin Gür Sesi olarak gür şekilde haykıran ve korkuları dağıtan, iyiyi, güzeli, ahlâkı ve vatanperverliği esas alarak yayın yapan, 35 yıldır okuyucusu olmaktan onur duyduğum ve bizleri hiçbir zaman şaşırtmayan Yeni Asya Gazetesi’nin 52. Yılını sizin nezdinizde tebrik ederek bütün Yeni Asya şahs-ı manevisine, ehl-i kalemlerine, çalışanlarına, yönetim kurullarına nice bu istikametli çizgisinde başarılı yayınlar diliyorum. Hürmet ve muhabetlerimi sizin vasıtanızla Yeni Asya ailesine iletiyorum. Müteşekkirim Yeni Asya’ya” dedi.