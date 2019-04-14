Yeni havalimanına ulaşım zorluğu Kurtköy'e yaradı

İstanbul Kurtköy Uluslararası Havalimanı’nı kullanan dış hatlar yolcu sayısı 2019’un ilk üç ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 2 milyon 960 bine yükseldi.

Raylı sistemin henüz tamamlanmamış olması sebebiyle ulaşım sıkıntısı yaşanan İstanbul Havalimanı’nın açılması sonrasında Kurtköy Havalimanı’na yönelik ilgi artışıyla ilgili gözlemler rakama döküldü.

Diken’in haberine göre, Kurtköy Havalimanı’nda 2019’un ilk üç ayında dış hatlar yolcusunda rekor artış meydana geldi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik artış ile 2 milyon 960 bin olarak gerçekleşti.

Dış hat yolcu artışı sadece mart ayında ise yüzde 20 artışla 1 milyon 70 bin kişiye yükseldi. Bu arada ilk üç ayda toplam yolcu sayısı ise 8 milyon 50 bin oldu.