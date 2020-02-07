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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Yeni mülteci akınını göğüsleyemeyiz

07 Şubat 2020, Cuma 02:00
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye’nin İdlib’den muhtemel bir mülteci akınını artık tek başına göğüsleyemeyeceği görüşünde.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, dört milyona yakın Suriyeliyi barındıran Türkiye’nin yeni bir göç dalgası karşısındaki seçeneklerini ve ne yapması gerektiğini anlattı. “Bir göç dalgasının Türkiye sınırına yaklaştığını ve rejimin güneyden baskı yaptığını biliyoruz” diyen Çorabatır, “Bu kadar insan eğer rejimin saldırıları karşısında son çare Türkiye sınırına girmek zorunda kalacaksa son kertede Türkiye bunlara kapısını açacaktır. Ama ondan önce Türkiye sonuna kadar da başka yolları deneyecektir. Nedir bunlar? Bir kere diplomatik kanallarla Rusya’nın rejim üzerinde etkisini kullanıp bunu durdurması lazım. Bunun için şu anda fazla bir ihtimal görmüyorum. Çünkü rejim İdlib’i de alıp en azından kısmi bir nihai zafer ilan etmek istiyor. Ama bu olmadığı takdirde ve Rusya ile rejim kararlılığını gösterirse Türkiye’nin tercih ettiği ikinci çözüm Suriye toprakları içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) daha önce operasyonlar yaptığı ve şu anda denetimi altındaki bölgelere yönlendirme olacaktır. Bu da geçiş yolları açısından zor çünkü o bölgelere İdlib’den geçmek zor” dedi.

Türkiye’nin kapasitesi kalmadı

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin iki seçeneği olduğunu söyleyen Çorabatır, “İdlib üzerindeki askerî baskılar hafifler ve tam Türkiye sınırına kamplar kurulursa buraya yine Türkiye’nin dışında uluslararası toplumun yaygın bir yardım yapması gerekir. Aynı şekilde bu insanlar TSK denetimindeki bölgelere de kaydırılırsa yine Türkiye tek başına orada onlara bakmak gibi bir yükümlülüğün altından kalkamaz. Nihaî olarak bu çözümler çalışmaz ise Türkiye sınırını açacaktır. Türkiye sınırını açma noktasında başta Almanya olmak üzere uluslar arası toplumdan ikinci bir altı milyar ya da daha fazla yardım isteyecektir çünkü Türkiye’nin şu anda yeni bir mülteci göçü alacak kapasitesi ve yeri kalmadı. Türkiye iki türlü pazarlık yapabilir. Sınırını açmak için insanî bir tahliye isteyebilir, yani “Siz bana geleni ülkeleriniz arasında paylaştıkça ben kapıları açabilirim” diyebilir. Ya da eğer Suriye topraklarında başka yerlere yönlendirecekse orada da uluslararası alanda ciddî bir yardım talep edebilir” ifadelerini kullandı.

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