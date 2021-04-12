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12 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeniden Asr-ı Saadet buluşması

12 Nisan 2021, Pazartesi 01:29
Ankara Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlediği “Yeniden Asr-ı Saadet” paneli online olarak gerçekleştirildi. Konuşmacılar, Asr-ı Saadet’in bütün güzelliklere sahip bir asır olduğuna dikkat çektiler.

ZEYNEP TOPRAK - ANKARA

Moderatörlüğünü Sümeyra Önder’in yaptığı panelde ”Bediüzzaman’ın Şefkat Modeli“ konusuyla Fatmanur Öztaş, “Asrın Hastalıklarına Reçeteler” konusuyla Tuba Güldalı ve “Sıdkın İhyası” konusu ile Esmanur Adıbelli panelist olarak katıldılar.

Ankara Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlediği “Yeniden Asr-ı Saadet” paneli online olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok şehrinden yoğun katılımla gerçekleşen panel oldukça istifadeli geçti.

Moderatörlüğünü Sümeyra Önder’in yaptığı panelde ”Bediüzzaman’ın Şefkat Modeli“ konusuyla Fatmanur Öztaş, “Asrın Hastalıklarına Reçeteler” konusuyla Tuba Güldalı ve “Sıdkın İhyası” konusu ile Esmanur Adıbelli panelist olarak katıldılar.

Said Nursi Hazretleri’nin Hareket Noktası Şefkattir

Panelin ilk konuşmasını yapan Fatmanur Öztaş Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni tanımanın Risale-i Nurlar’ı anlama cihetinden çok mühim olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Öztaş, şefkatin karşılık beklemeyen bir duygu olduğunu, Risale-i Nur hizmetinde şefkatin ehemmiyetinin buradan geldiğini ve şefkatin karşılık beklemediği için hakikî ihlâsı içinde barındırdığını söyledi. Üstad Hazretleri’nin hizmetteki hareket noktasında şefkatin söz konusu olduğunu söyleyen Öztaş “Bütün insanlığa ulaşacak hizmeti yaptıracak duygu da şefkattir” diyerek devam etti. Öztaş Üstadın şefkatinin bizim bildiğimiz hatıralara göre annesiyle başladığını söyledi. İnsanın en tesirli muallimi validesidir diyen Üstadın aynı zamanda mesleğimin dört esasından birisi şefkattir dediğini ifade etti. Öztaş panelini Said Nursî Hazretleri’nin hayatından şefkatle ilgili hatıralarından verdiği örneklerle sonlandırdı.

İşte Asr-ı Saadet

Panelin ikinci konuşmacı ise Asrın Hastalıklılarına Reçeteler konusuyla Tuba Güldalı oldu. Güldalı konuşmasını, Asr-ı Saadetin özellikleri, Asr-ı Saadetin faziletlerine mukabil asrımız insanların hastalıkları ve adalet olmak üzere üç başlıkla sundu. Cahiliye asrının; haksızlık, hukuksuzluk, cebir ve çeşitli zulümler gibi pek çok vahşet içeren hallerden bir saadet asrı olmasının sebebinin mehazında İslâmiyet’in olduğunu söyledi. Güldalı, Asr-ı Saadetin özelliklerini: Âdilane idare, hissi hürriyet ve adalet ve müsavat; cihangir devletleri mağlûp etme, hamiyet-i milliye, hiss-i dini, hiss-i milliye; müterakki, fenli, medeni, siyasî milletlere ’üstad, muallim, diplomat, hakim-i âdil’ olma, medeniyet-i mahza; tetkik ve taharri, hakka aşık; sıdka müştak olma; fedakârlık, merhamet, şefkat, insaniyet, hiss-i uhuvvet, hiss-i muhabbet olarak tanımladı. İkinci başlıkta Asr-ı Saadetin faziletine mukabil asrımız insanlarının hastalıklarını izah eden Güldalı, Risale-i Nur’dan tesbit ettiği zulümleri ve reçeteleri dinleyicilere sundu. Asr-ı Saadet faziletlerinin başında gelen adalet kavramını ise oturumunun üçünde bölümünde dinleyicilerle paylaştı ve sözlerini “Asyanın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” diyerek sonlandırdı.

Bütün hakikatlere hâkim bir asır: Asr-ı Saadet

Panelin son konuşmacısı olan Esmanur Adıbelli sıdkın ihyası konusunu dinleyicilere sundu. Konuşmasına neden yeniden Asr-ı Saadeti yaşamaya muhtaç ve mecburuz sorusuyla başlayan Adıbelli cevabı şöyle izah etti: “Özellikle içinde bulunduğumuz İslâm âlemine baktığımız zaman içtimaî, siyasî, sosyal hayatın düzen ve intizamını sağlamak, maddî ve ma-nevî yaralarımızı tedavi etmek, şahsî hayatları ahlâkî çöküntüden kurtarmak ancak yeniden Asr-ı Saadeti yaşamakla mümkündür. Bu zamanda bize yeniden Asr-ı Saadeti yaşatacak olan Risale-i Nur eserleridir.”

Adıbelli panelini; Risale-i Nurlar neden Asr-ı Saadet tarzında vazife görüyor, sıdkın tanımı ve içtimaî hayattaki önemi, sıdk ve kizbin şubeleri, Peygamber Efendimizin (asm) hayatında sıdk ve doğruluk, son olarak da Nur Talebelerinde sıdkiyet başlıkları altında sundu.” İslâmî bütün hakikatlere hâkim bir asır ve devir Asr-ı Saadettir ve bu sebeple Asr-ı Saadet bütün ilim ve bilim camiasınca incelenmelidir” diyen Adıbelli panelini “Yaşasın sıdk, ölsün yeis. Muhabbet devam etsin. Şûrâ kuvvet bulsun” diyerek sonlandırdı.

Panelde Gülümse Çocuk Kulübü’nün minikleri, Üstad Hazretleri için okudukları şiirle dinleyicilere duygusal anlar yaşattılar. Yine Gülümse Çocuk Kulübü tarafından hazırlanan Üstad Said Nursî’nin hayatıyla alâkalı animasyon dinleyicilere Üstadın hayatını bir kez daha hatırlattı.

Panelistlere ve Gülümse Çocuk Kulübüne katkılarından dolayı teşekkür ederken, vefatının 61. senesinde Said Nursî Hazretleri’ni rahmet ve hürmetle anıyoruz.

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