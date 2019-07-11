"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yenilenen seçimlerin 'kesin' sonuçları açıklandı

11 Temmuz 2019, Perşembe 10:15
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman'ın Kesmetepe Beldesi, Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

Resmi Gazete'de yer alan YSK kararında, mahalli idareler ara seçimlerinde adaylığı veya seçimi kaybeden devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin görevlerine dönebilmeleri için kesin seçim sonuçlarının açıklanması gerektiğine işaret edildi.

Buna göre, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kayıtlı 10 milyon 560 bin 963 seçmenden 8 milyon 925 bin 166'sı oy kullandı.

Bunlardan, 8 milyon 746 bin 566'sının geçerli sayıldığı seçimde, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 742 bin 82, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 3 milyon 936 bin 68 oy aldı.

İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,22, Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45 oldu.

İstanbul seçiminde Saadet Partisi 47 bin 832, Vatan Partisi 13 bin 962, bağımsız adaylar ise toplamda 6 bin 622 oy aldı.

Resmi Gazete'de, 2 Haziran'da tekrarlanan Adıyaman'ın Kesmetepe Beldesi, Arvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki seçimlerin sonuçları ise toplu halde yer aldı.

AA

Etiketler: ysk, seçim
Okunma Sayısı: 429
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin: ABD ile ticaret müzakereleri tekrar başlayacak

    Taksilerde ''kısa mesafe'' sorunu çözüm bekliyor

    Netanyahu'dan tahrik dolu açıklamalar

    3 ile sağanak ve dolu uyarısı!

    Şekerli içeceklere dikkat!

    İSO'ya göre 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' belli oldu

    Meteoroloji: Marmara'da sıcaklık azalacak

    En genci 16 en yaşlısı ise 82 yaşında...

    LGS tercih başvuruları için yarın son gün!

    Afrin'inde patlama: En az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı

    Muğla'daki orman yangınına ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama

    Yenilenen seçimlerin 'kesin' sonuçları açıklandı

    Cari işlemler verileri açıklandı

    İsrail vahşetine sessiz kalınamaz

    Ahirete inanmak toplumu iyileştiriyor

    Sosyal fobi tedavi edilebilir

    Ankara'da 16 katlı binada çıkan yangın korkuttu

    6 milyon kişi iklim nedeniyle göç etti

    BM'den Myanmar'a: Arakanlı Müslümanlar için acil adım at

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güdümlü yargıda “pardon”lar bitmez
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ümmeti parçalama” soruları
    Ahmet BATTAL

    Horozlanan tavuklara dik durmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hafiyelerin sözlerine adalet nasıl bina olunur?
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberler maldan miras bırakmazlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Azrail (as) sevilir mi?
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’nın “çekirdek” olma özelliği
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, kudretin mu’cizelerini ilân için bir menzildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.