Yerelde iktidar muhalefete geçti

Yazar Barış Avşar, “İktidarın asıl büyük kaybı: İlk kez ortaya çıktı!” başlıklı yazı yazdı.

Gazete Duvar’da yazan Avşar, “Yerel seçimlerin ardından iktidarın ne kadar ağır bir yenilgi yaşadığını ve muhalefetin –tabii asıl olarak CHP’nin- kendisinin de beklentisinin üzerinde bir zafer kazandığını gösteren veriler ortaya çıktı: - 85 milyon 327 bin kişinin yaşadığı Türkiye’de bu nüfusun yüzde 73.59’unu yerelde muhalefet yönetecek. 35 il merkezinde kazanan CHP, tek başına 53 milyonun yerel yönetimdeki iktidar partisi oldu. Neredeyse nüfusun üçte ikisinin… - 255 milyar 441 milyon dolar ihracat geliri elde eden Türkiye’de CHP’nin kazandığı illerin payı 203 milyar 254 milyon dolar. Toplamın nerdeyse yüzde 80’ine varan bir pay…” dedi. Haber Merkezi

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