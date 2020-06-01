Yoksullukla mücadele için Meclis araştırması talebi

CHP, Türkiye’de yoksullukla etkin mücadele edilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre koronavirüs sürecinde “açlık sınırı” ve “yoksulluk sınırı”nın arttığı bildirildi. İŞKUR’un önünde metrelerce uzayıp giden kuyrukların, vatandaşların yaşadığı ekonomik krizin vehametini gösterdiğinin savunulduğu gerekçede, “Açlık sınırı tutarı 2 bin 438 TL ile yoksulluk sınırı tutarı 7 bin 942 TL’yi karşılayabilecek gelirin elde edilmesi, toplumun çoğunluğu için mümkün görünmemektedir. Hak temelli olarak vatandaşlara sağlanacak gelirin asgarî ücretin altında olmaması ve bireysel düzeyde gelirden ziyade, hane halkı dikkate alınarak destek geliri sağlanması yönünde adım atılmalıdır” ifadelerine yer verildi. AA

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