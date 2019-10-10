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11 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

YPG/PKK bir insanlık suçu daha işledi

10 Ekim 2019, Perşembe 21:00
Şanlıurfa Valiliği, terör örgütünün havan ve roket mermileriyle yaptığı saldırılarda biri Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed bebek, iki kişinin şehit olduğunu, 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu biri bebek 2 kişinin vefat ettiği, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine isabet ettiği hatırlatıldı.

Saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş'in vefat ettiği belirtilen açıklamada, atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların, Akçakale Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

11 yaşındaki Elif de YPG/PKK'nın hedefi oldu 

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim vefat etti.

YPG/PKK'lı teröristlerin havan ve roketatar mermili saldırılarında yaralanan Elif Terim, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Valiliği de yaptığı açıklamada, Elif'in sokakta oynadığı sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanıp vefat ettiğini bildirdi.

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik ise yaptığı açıklamada, ilçenin karşısında yer alan Rasulayn bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin hedef gözetmeksizin sivilleri hedef aldığını söyledi.

İlçe merkezine çok sayıda havan ve roketatar mermisi atıldığını ifade eden Keklik, "Terör örgütü mensuplarının saldırıları sonrasında ilçemizde 2'si ağır 15 kişi yaralandı. 11 yaşındaki bir kızımız ise kurtarılamadı. Diğer tüm yararlılarımızın tedavileri sürüyor. Yaralılarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Akçakale'deki şehitlerimizden birinin bebek olması acımızı katlamıştır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgedeki her bebek huzur ve barış ortamında doğsun diye başlatmıştır." ifadelerini kullandı. 

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgedeki her bebek huzur ve barış ortamında doğsun diye başlatmıştır. Akçakale'de şehit düşen vatandaşlarımızdan birinin bebek olması, acımızı katlamıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Terör örgütü masum bebeklere saldırırken dünya susuyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Terörün kökünü kazıyana kadar haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Alçak terör örgütü PKK/PYD sivillere ve masum bebeklere saldırırken dünya susuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Akçakale ve Nusaybin'deki terör saldırılarına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hain saldırı sonucu şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Terörün kökünü kazıyana kadar haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Alçak terör örgütü PKK/PYD sivillere ve masum bebeklere saldırırken dünya susuyor. Türkiye, bölgesinde asla teröre göz yummayacak. Sınırlarımızdan terörü temizleyeceğiz." 

AA

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