YPG/PKK sivilleri hedef almaya devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Bu ihanet çok kısa sürede bertaraf edilecek

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, PKK/PYD terör örgütünün uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde yaşayan insanlara zulüm yaptığını dile getiren Aktaş, "Oradaki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Operasyon çok büyük başarıyla ve hızla ilerliyor." dedi.

Terör örgütünün buna karşılık özellikle sınır ilçelerindeki yerleşim yerlerine havan ve benzeri silahlarla saldırıda bulunduğunu anımsatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Bunun bir örneğini de bugün Cizre'nin Katran köyünde yaşadık. Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Bir tanesi hastanede yoğun bakımda, diğerlerinin sağlık durumu daha iyi. Bu tehlike, bu ihanet Allah'ın izniyle çok kısa sürede bertaraf edilecek. İnşallah ordumuz bu mücadeleyi, bu operasyonu en seri şekilde tamamlayarak, o bölgeyi, o toprakları gerçek sahiplerine teslim edecek ve bu ihanet, bu zulüm Allah'ın izni ile bitmiş olacak."