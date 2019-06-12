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12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

YSK, AKP'nin itirazını reddetti

12 Haziran 2019, Çarşamba 13:28
YSK, soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarına 23 Haziran'da da görev verilmesiyle ilgili AK Parti'nin itirazını hakimlerle ilgili idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisi HSK'da olduğu için reddetti.

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, YSK’nın 31 Mayıs 2019 tarihinde Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve müdürünün başvurusu üzerine aldığı "Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları 23 Haziran’da da görev yapacak" kararına itiraz etti.

YSK, itirazı hakimlerle ilgili idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) olduğu için reddetti.

11 Haziran’daki toplantıda itirazı görüşen YSK, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler hakkında idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisi HSK’da, diğer ilgililer hakkında ise YSK Başkanı’nında olduğu için YSK tarafından yapılacak bir işlem veya alınacak bir karar olmadığına hükmetti. 

Etiketler: YSK, AKP, itiraz
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