Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 4 kişi öldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde piknik yapmak için Göllerbaşı bölgesine giden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin de bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki 6 kişinin vefat ettiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti. Kazada yaralanan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi almak için Hakkari Devlet Hastanesine gelen Vali Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, sabah 09.45 civarı üzücü bir haberle sarsıldıklarını söyledi. Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Cilo Sat Gölleri bölgesinde pikniğe giden vatandaşların kaza yapmasıyla 6 vatandaşın vefat ettiğini vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti: "Yaralılardan 4'ü milli eğitim müdürlüğü çalışanı, 2'si de sivil vatandaş. Ayrıca bir milli eğitim müdürlüğü personeli vatandaşımız yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazanın olduğu bölge 3 bin 200 rakım Cilo Sat Dağları. Buzul göllerine inen aracın maalesef şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana geliyor." Kazanın nedeninin araştırıldığını anlatan Akbıyık, "Cenazelerimizi bölgeden aldık. Yaralımız şu an hastanede gerekli müdahale yapılıyor." diye konuştu AA

Okunma Sayısı: 765

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.