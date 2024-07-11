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11 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yüzde 53 erken seçim istiyor

11 Temmuz 2024, Perşembe 00:22
AREA Araştırma tarafından 4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 56 kişiyle Türkiye Siyasi Durum Araştırması yapıldı.

Halka “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Elde edilen veriler siyasi partilerin 14 Mayıs genel seçimlerinde kazandıkları oy oranlarıyla karşılaştırıldı. Buna göre geçerli oylar üzerinden ilk sırayı yüzde 32,1 ile CHP aldı. Genel seçimde yüzde 25,4 oy oranıyla ikinci sırada yer alan CHP’nin yükselişi dikkat çekti. AKP’nin ise ilk kez yüzde 30’un altına düştüğü görüldü. Ankete katılanların yüzde 29’u AKP cevabını verdi. Ankette “Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?” sorusuna yüzde 53,3 evet cevabını verdi. Çoğunluğun erken seçim istediği ankette hayır cevabını verenlerin oranı da yüzde 41,2 oldu. Yüzde 5,5 ise fikir belirtmedi. Türkiye’de yönetim sisteminin 2017 referandumuyla gelen Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam etmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 35,4 olurken; çoğunluk yüzde 54,5 ile parlamenter sisteme dönüş istedi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 10,1 olarak görüldü. 

Haber Merkezi

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