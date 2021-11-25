Yüzde 54,5 Erdoğan'ı onaylamıyor

Metropoll Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Kasım 2021 anketine ait verileri açıkladı.

Metropoll Araştırma şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı" sonuçları yer aldı. Ankete göre; Erdoğan'ı onaylayanların oranı yüzde 39,3'te kaldı. Erdoğan'ı onaylamayanlar ise yüzde %54,5 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda bir adayın kazanması için gereken oy hakkında "yüzde 50+1" tartışmaları sürerken Erdoğan'ın görev onayının yüzde 39,3'te kalması dikkat çekti. AKP’lilerin yüzde 91,7’si Erdoğan’ı onaylarken, bu oran MHP’lilerde yüzde 61,1 çıktı. CHP’lilerin yüzde 89,8’i, İYİ Partililerin yüzde 90,8’i, HDP’lilerin de yüzde 85,8’i onaylamadı. Haber Merkezi

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