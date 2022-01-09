Yüzde 57: Erken seçim yapılsın

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 28 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihleri arasında gündemdeki gelişmeler ve seçmen eğilimine dair ülke genelinde anket çalışması yaptı.
Katılımcılara ilk olarak “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüze 65,6’sı “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 12,5’i “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 9,9’u “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 5,6’sı “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüze 5,3’ü “Kürt Sorunu” cevabını verdi. “Hükümetin son ekonomi politikasının ülkeyi ekonomik krizden çıkaracağına inanıyor musunuz?” sorusuna yüzde 25,9 “İnanıyorum”, yüzde 20 “Kararsızım” ve yüzde 54,1’i “İnanmıyorum” cevabı verdi. “Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut koşulları göz önünde bulundurduğunuzda, erken bir genel seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 56,9’u “Evet”, yüzde 24,2’si “Hayır” dedi.
Haber Merkezi