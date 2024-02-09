Yüzde 80’i torpilden şikayetçi

Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’in, “Diyanet Çalışanlarının Sorunları, Beklentileri, Din-Diyanet Algıları Araştırması” raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da sunulan raporda, başkanlık personelinin yüzde 80’inin Diyanet’te torpil ve kayırmacılık olduğunu düşündüğü belirtildi.

Artı Gerçek’in haberine göre, Diyanet-Sen, toplam 6 bin 406 Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin katıldığı anket düzenledi. Anket, “Diyanet Çalışanlarının Sorunları” ismiyle rapor haline getirildi. 17 Ocak’ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da sunulan raporun sonuçları, Diyanet’teki çürümeyi gözler önüne serdi. TORPİL VE KAYIRMACILIK Anket sonuçlarının da yer aldığı rapora göre, “Diyanet, Türkiye’de İslam Dini’ne ilişkin en etkin ve saygın kurumdur” diyen personelin oranı yüzde 68’de kaldı. Diyanet çalışanları içinde, “Diyanet’te torpil, iltimas ve kayırmacılık yoktur” diyebilenlerin oranının ise yalnızca yüzde 7 olduğu bildirildi. Diyanet’te torpil olmadığı yönündeki söylem karşısında kararsız kalanların oranı ise yüzde 13 ile ifade edildi. Ankete katılan Diyanet çalışanlarının 35’inin, “Seçme hakkım olsa başka devlet memurluğuna geçmek isterim” görüşü de dikkati çekti. Haber Merkezi

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