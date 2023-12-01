Yüzde 860 kira zammı Meclis gündeminde

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kiracılarına %860 zam yapmasını Meclis gündemine taşıdı.

Güzelmansur, “Hatay’ın Arsuz İlçesi’nde mülkiyeti Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde olan Kuğu Park dairelerinde oturan ve 2023 yılında 1.875 TL kira ödeyen kiracılara, 2024 yılı için kira bedeli olarak aylık 18.000 TL ödemeleri hususunda ihbarname gönderilmişti” dedi.

Konuyla ilgili soru önergesi veren Güzelmansur “Kira artışında yasal üst sınır %25 iken, 6 Şubat ve devamındaki depremlerle adeta yerle bir olan ve barınma krizi hala çözülememiş olan Hatay’da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde olup açık ihale usulüyle kiralanan konutlara %860 zam yapılmıştır. Depremle adeta yerle bir olan, sağlam konut bulmanın imkânsız hale geldiği, yüzbinlerce insanın zorlu kış şartlarında çadır ve konteynerlerde yaşamaya mahkûm edildiği Hatay’da, depremzede kiracılara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından %860 kira zammı yapılması ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Adnan Solmaz