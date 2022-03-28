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28 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zelenskiy'den "Ukrayna'da kaçırılan bazı belediye başkanları öldürüldü" açıklaması

28 Mart 2022, Pazartesi 18:56
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Şehirlerimizin belediye başkanlarını kaçırıyorlar. Bazılarını öldürdüler. Bazılarının yerleri değiştirildi. 2014'te Donbas'ta yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Bu operasyonları aynı kişiler gerçekleştiriyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra merkezli The Economist'e verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcı ve gidişatına ilişkin soruları yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaş başladığında birden 'İnsanlar bunu yapmamı istiyor ve ben de yapıyorum' diye mi düşündünüz yoksa 'Yaptığım şey bu ve beni desteklemek zorundasınız' diye düşünerek mi karar verdiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Sanırım hiç kimse başladığında ne yapacağını anlamadı. Kiev'de, evde, rezidanstaydım. O anda evdeydim. Saat 04.50 idi. Karım ve çocuklarımlaydım. Beni uyandırdılar. Şiddetli patlamalar olduğunu söylediler. Birkaç dakika sonra bir roket saldırısının devam ettiği sinyalini aldım. Neler olduğunu bilmiyorlardı. (Saldırmaya) hazırlandıklarını biliyorduk. Elbette biliyorduk. İlk yaptığımız OHAL ilan etmek oldu ve birkaç gün sonra Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısında sıkıyönetim ilan ettik. Rusların saldırabileceğini anladık ama büyüklüğünü anlamadık."

"Zafer, mümkün olduğunca çok hayat kurtarabilmektir"

Zelenskiy, Ukrayna'nın kazanma şansı olup olmadığı sorusuna ilişkin, “Zafere inanıyoruz. Başka bir şeye inanmak imkansız. Kesinlikle kazanacağız çünkü burası bizim evimiz, bizim toprağımız, bizim bağımsızlığımız. Bu sadece zaman meselesi.” yanıtını verdi.

Ukrayna zaferinin, mümkün olduğunca çok hayat kurtarabilmek olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Evet, mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak için çünkü bu olmadan hiçbir şeyin anlamı olmazdı. Toprağımız önemli, evet, ama sonuçta sadece toprak. Savaşın ne kadar süreceğini bilmiyorum ama elimizdeki son şehre kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Daha önce daha sert yaptırımlar uygulansaydı büyük çaplı Rus saldırısı gerçekleşmeyecekti"

Zelenskiy, kazanmak için daha fazla yardıma ihtiyacın olup olmadığı ve varsa hangi tür yaptırımlara ihtiyaç olduğu sorusunu, şöyle cevapladı:

"İhtiyacımız olan maddelerden uzun bir listemiz var. Öncelikle kendinizi bizim yerimize koyup, durum karmaşıklaştıktan sonra değil, önlem alarak hareket etmelisiniz. Bu, bizim partner ülkelerimizi ilgilendiriyor. Burada yaptırımlardan bahsediyoruz. Eminim daha önce daha sert yaptırımlar uygulansaydı, büyük çaplı bir Rus saldırısı gerçekleşmeyecekti. Farklı bir ölçekte olabilirdi ve Belarus’un yardımı olmadan bize daha fazla zaman kazandırabilirdi. Ne yapılmadı? (Batılı ortaklarımız) bankacılık sisteminin SWIFT'den ayrılmasına ilişkin yaptırımları tamamlamadı, daha birçok bankanın bağlantısı kesilmedi. Bizi desteklemek için çok önemli adımlar attılar ama Rusya'nın merkez bankasıyla bağlantı koparılmış değil. Rusya'nın petrol ve gaz ihracatına ambargo koyun. Bütün bu yaptırımlar eksik. Tehdit edildiler, ancak henüz uygulanmadı. Şimdi kararın, Rusya'nın bize kimyasal saldırı başlatıp başlatmamasına bağlı olduğunu duyuyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bizle, üzerinde deney yapılacak kobaylar değiliz."

Zelenskiy, Batılı ortaklarının, şimdi Rusya'ya askeri-stratejik bir mercekle baktığını ve Ukrayna'yı bir kalkan olarak kullandığını belirterek, "Acıyı hisseden bizleriz. Ukrayna'nın yanında olmaları iyi, ancak Rusya’yla diyaloglarında savunucu olmayı bırakmaları gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada Ruslar Mariupol, Melitopol, Berdyansk, Herson, Harkiv'e malzemelerimizi engelledi ama onlar şehirlerde değiller. Onlar ne yapar? Örneğin, Melitopol ve Berdyansk'ta rubleye geçiyorlar. Şehirlerimizin belediye başkanlarını kaçırıyorlar. Bazılarını öldürdüler. Bazılarını bulamıyoruz. Bulduklarımızın bazıları zaten ölmüş ve bazılarının yeri değiştirildi. 2014'te Donbas'ta yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Bu operasyonları aynı kişiler gerçekleştiriyor. Aynı metodoloji."

AA

Etiketler: Zelenskiy, Ukrayna, belediye başkanları
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