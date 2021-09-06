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7 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Zırhlı aracın çarpmasıyla ölen 7 yaşındaki Mihraç'la ilgili Tanrıkulu'ndan açıklama

06 Eylül 2021, Pazartesi 23:53
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şırnak’ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sebebiyle ölen 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu'nun ve İnsan Hakları Derneğinin verilerine göre bugüne kadar zırhlı araç çarpmasıyla ölen 37 çocuğa ilişkin MST TV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıkulu konuyla ilgili olarak "Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta Mihraç, bugün okula başlayacaktı 1. sınıfa, Şırnak İdil İlçesinde bir panzerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bakın hiç ses yok toplumda buna ilişkin olarak, ses yok! Bir sessizlik var. Ya 7 yaşındaki bir çocuk panzerin altında kalmış, buna normal bir trafik kazası diyemezsiniz, denmemeli! İçişleri Bakanının yetkililerin bir şey söylemesi lazım çünkü geçen ay da Ağustos Ayında da Ahlat'da olmuştu benzer bir olay. 2. Ordu Komutanlığına bağlı Kolordu Komutanının konvoyunun altında Eyüp Bebek, Eyüp çocuk, kaç yaşında ise 5 - 6 yaşlarında olması lazım, o da konvoyun hızla gitmesi sonucu yaşamını yitirdi.'' ifadelerini kullandı.

Etkili bir soruşturma ve yargılama çağrısında bulunan Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

İnsan Hakları Derneğinin verilerine göre bugüne kadar 37 çocuk bölgede bakın hepsi, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Van'da, Mardin'de olan ölümleri söylüyorum ben, 37 çocuk zırhlı araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Silopi'de olay aklımdan hiç çıkmaz: Yatağında uyuyan iki çocuk, Muhammed ile Furkan olması lazım adları, yaşamlarını yitirdiler. Hiçbir ceza almadılar, zırhlı araç yatak odasına girdi! Bakın bunlardaki cezasızlık özellikle altını çizerek söylüyorum, bir bölgede ve oradaki çocuklara yönelik bu cezasızlık eylemleri insanlarda başka soruların oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla hiç olmazsa etkili bir soruşturma yaptığınızı gösterin, etkili bir yargılama yaptığınızı gösterin. Bunun kaza olduğu konusunda  insanları ikna edin. Biz her türlü desteğe hazırız. Ama 37 çocuğun, son 3 - 4 yılda zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitirmesi olağanüstü bir şeydir. Ben diğer ölümleri saymıyorum, ateş edilmekle olan ölümleri saymıyorum. Böyle bir tabloyla da karşı karşıyayız."

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