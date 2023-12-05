Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail’le ticaret devam ettikçe Gazze’de bombalar düşmeye devam ettiğini belirterek, “Zulmü kanıksamak, zulme ortak olmaktır” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, “Yeter artık! Yeter artık bu sessizliğe! Yeter artık bu işbirlikçiliğe! Uluslarası kurumlar, İslam ülkelerinin liderleri ve Türkiye’de iktidarda bulunanlar daha neyi bekliyorlar? Siz sustukça İsrail pervasızlaşıyor, siz ticarete devam ettikçe Gazze’ye bombalar düşmeye devam ediyor! Zulmü kanıksamak, zulme ortak olmaktır. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum: Herkes sussa, herkes görmezden gelse, bizler bebeklerin bombalar altında can verişini kanıksayamayız, kanıksamamalıyız!” diyerek tepkisini dile getirdi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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