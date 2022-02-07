Dergi kampanyası

Her yıl Şubat ayında cezaevlerinde kalanlar ve yakınları için DERGİ KAMPANYASI yapıyoruz. Bu yıl da bu kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz.

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi, dergilerimiz çok güzel hizmetlere vesile oldu. Ve yine olacak inşallah. Okuma oranlarının çok düştüğü, pahalılığın had safhaya ulaştığı zamanda bu kampanya çok mühim.

Bu hizmetleri birlikte yapıyoruz. Bizler gayret edip okuyacakları buluyoruz. Sizler de maddî karşılıklarını karşılıyorsunuz. Yirmi Birinci Lem’adaki iş bölümü gibi.

Bu dönem hizmetlerimiz için çok mühim. İnşallah çok güzel neticeler elde edeceğiz. Ancak bize düşen vazifemizi yapıp vazife-i İlâhiyeye karışmamak ana prensiplerimizden. Böyle bir dönemde yayınlarımıza sahip çıkmak çok mühim. Bu kampanya onun için çok mühim.

Dergilerimizi cezaevlerinde yakınları bulunan kimselere de gönderiyoruz. Ve çok güzel dönüşler alıyoruz. En güzeli de çocukların çok sevindiğini ifade ediyorlar. Bizlere duâ ediyorlar.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Çok kıymettar ağabeyim Muharrem Okur ve Yeni Asya’nın fedakâr ağabeyleri.

Yaklaşık 20 yıldır Yeni Asya Gazetesi yayınevi ve yaptığınız hizmetleri yakından takip ediyor ve hizmetlerinizi canı gönülden takdir ediyorum. Rabbim hizmetlerinizi ve şevkimizi arttırsın.

Risale-i Nur’a aşırı şekilde ihtiyacımız var. Kıymetli ağabeylerim, Üstadımın fedakârlığını burada daha iyi anladım.

Altı ay önce hapse girdim. Kapalı Cezaevi’nin koğuşunda 18 kişiyiz. İnsan Risale-i Nur’a muhatap oldukça; ben neyim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum sorularının cevabını öğreniyor. Elhamdülillah çok şükür bunlara vesile olanlardan ve sizden Allah razı olsun.

Burada sizin daha önce göndermiş olduğunuz yayınevinizin birtakım Risale-i Nur, inanın herkesin elinde ve her gün takip ediliyor. Okunuyor ve kelime çıkarıp ezber ediliyor.

Koğuşumuzda Risale-i Nur’u olan arkadaşlar başka yere nakledilince, bizim koğuşa da başka arkadaşlar geldi. Elimizde şu anda bir tane Şuâlar var, karşılıklı okuyor kelime çıkarıyor, ders yapıyoruz. Sizden rica etsek bize bir takım Risale-i Nur gönderebilir misiniz.

Hem biz okuyup istifade edelim hem de siz hissedar olun inşallah. Allah’a emanet olun.

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