Saray da tasarrufa dahil mi?

Anka Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, “Halktan kabul görecek tasarruf önlemleri gelir mi?” başlıklı bir yazı yazdı.

Sağlam yazısında şunları söyledi: “Piyasalar alınacak tasarruf tedbirlerine “bütçede ne kadar iyileşme sağlayacak” diye bakacaklar ama halk daha çok “kimin, ne kadar tasarruf yaptığına” bakacak. AKP’nin son seçimlerde başarısız olmasının nedenleri arasında, kamu gücünü kullananların aşırı harcamalarının önemli rol oynadığı saptaması AKP’liler tarafından bile kabul ediliyor. O nedenle kamu gücünü kullananların yapacağı tasarruflar, halkın rızasının oluşturulmasında önemli rol oynayacak. Örneğin, dakika başına harcama rakamlarının hesap edildiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın harcamalarının da tasarruf kapsamına girip girmeyeceği önemli olacak. Bunun yanında devleti yönetenlerin her yere çok geniş konvoylarla gitmesi, hediyeler dağıtması, gösterişli düzenlemeler organize edilmesi yoksullaşan halkın ve çok geniş toplum kesimlerinin gözüne batıp, tepki topladığı artık biliniyor. İşte kamuda tasarrufun Cumhurbaşkanlığı Sarayının harcamalarında, gösterişli konvoylarda tasarruf yapılıp yapılmayacağı, geniş toplum kesimleri tarafından dikkatle izlenecektir.”

Ankara - Anka