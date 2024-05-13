Yeni projelerimiz hayata geçiyor

Yeni Asya Medya Grubu olarak gazete ve dergi yayıncılığı gibi geleneksel medya ürünlerinin yanı sıra, e-kitap ve dijital platformlar aracılığıyla da sizlerle buluşmaya devam ediyoruz.

Hedefimiz, her okurumuzun ilgi alanları ve ihtiyaçlarına hitap edecek geniş bir yelpazede yayınlar yapmak. Bu maksatla, güncel haberlerden analizlere ve köşe yazılarına, derinlemesine araştırmalardan röportajlara kadar uzanan bir alanda yayın yapmaya devam ediyoruz. Sadece haber ve bilgi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu konuları sizlere Risale-i Nur’un bakış açısıyla yorumlamaya çalışıyoruz.

Okuyucu yorumları ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla sizlerle doğrudan iletişim kurmak bizim için özel önem taşıyor. Bu yüzden, fikirlerinizi paylaşmaya ve düşüncelerinizi dile getirmeye teşvik ediyoruz.

Pazarlama, satış ve reklam biriminde yeniden yapılanmaya giderek, neşriyat ve kitap basım faaliyetlerini hızlandırdık. Fuarları yeniden canlandırarak, yeni anlaşmalarla hem finans sağladık, hem de marka değerimizi arttırdık.

Neşriyat birimlerimizi uzmanlarla desteklerken bilişim altyapımızda iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Dijital yayıncılık, e-gazete, Yeni Asya kitaplığı, e-dergiler kısa süre içinde hayata geçireceğimiz projeler olacak. Yeni Asya TV’nin kurulması çalışmalarımız devam ediyor, alt yapıyı oluşturmaya başladık.

Risale-i Nur Mobil uygulamasını tamamladık ve online platformlarda yayına soktuk. Bu konuda iyileştirme süreci her zaman devam edecek, dolayısıyla görüş ve tekliflerinize her zaman açığız.

Risale-i Nur yayıncılığında öncü olacak çalışmalarımızı sürekli güncelliyoruz; fiyatımızı ve kalitemizi birlikte değerlendirdiğimizde çok iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Ekonomik kriz yüzünden alım gücünün zayıflaması sonucu olumsuz etkilenen sektöre rağmen, her zeminde satış imkânı bulacak, kaliteli ve rekabetçi maliyetle, özellikle fiyat artışları sebebiyle külliyat alamayan okuyucularımız için çanta boy serimizi 15 cilt kampanyalı set olarak satışa hazır hale getirdik.

Külliyat basımında herkesin arzu ettiği ebat, kalite, mizanpaj ve içerik olmak üzere 6 çeşit külliyatı okuyucu ile buluşturduk. Özellikle gençlerin beklentisini karşılayacak ve rahat taşınabilecek özel termo esnek cilt, orta boy külliyatın baskı çalışmaları devam ediyor. Külliyatla ilgili yeni ve çok talep edilen bir kampanyanın da hazırlığı içerisindeyiz.

Temel eserlerimizi Yeni Asya Araştırma Merkezi bünyesinde neşretme noktasında önemli mesafeler aldık.

Bu konuda çok önemli bir projemiz olan tam boy Kur'ân, yine tam boy meal ve Risale-i Nur açıklamalı, konu paragraflı, bilgisayar hatlı büyük boy Kur'ân meali çalışması hazır olup kısa süre içinde baskıya girecektir.

Orta boy Risale-i Nur açıklamalı, esnek cilt Kur'ân meali, büyük boy mealle eş zamanlı baskı programına alınmıştır. Çanta boy Risale-i Nur açıklamalı esnek cilt Kur'ân meali diğerleri ile matbaaya göndermeye hazır hale gelmiştir.

Çocuk Yayıncılığının geliştirilmesi projemizle ilgili uzmanlarla görüşmeler yaparak çocuk yayınlarının sayısını arttırdık. Önümüzdeki aylarda yeni çocuk yayınlarımızla karşınızda olacağız.

Peygamberler serisinden 2 yeni eseri Mayıs ayı, değerler eğitimi konusunda 6 fasikülden oluşacak 1 set yeni eseri ve hayvanlar âlemi muhtevalı bir seti Haziran ayı içerisinde okuyucularımız ile buluşturmayı hedefliyoruz.

Temel kültür eserlerinden Barla Rehberi ve Bediüzzaman’ın Şahsiyet-i Maneviyesi kısa süre içinde elinizde olacak.

Yeni Asya Vakfı’na bağlı olan Barla Sosyal Tesisleri tamamen modernize edildi ve yeni sezon için kullanıma hazır hale getirildi.

Yurtdışı kurban organizasyonunda iyileştirmeler yapmaya çalıştık. Önümüzdeki Kurban Bayramında daha iyi bir hizmet kalitesiyle karşınızda olacağız.

Planlarımız arasında yer alan gazetecilik seminerleri ve dijital yayıncılık eğitimleri ile gençlerimizin yetiştirilmesine ve istihdamına destek olmaya çalışacağız.

