Sağlıkta şiddete karşı ortak tavır gösterilmeli

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 9. Yargı paketi için çağrıda bulundu.

Devlet Sert, paket içine konulacak düzenlemeler arasında sağlıkta şiddete karşı cezasızlık algısını giderecek caydırıcı düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu hatırlattı, tüm siyasi partileri ortak tavır göstermeye davet etti. 9. Yargı Paketi’nde yer alması planlanan pek çok düzenleme özellikle toplumda kangren haline gelmiş ve cezasızlık algısı ile suç işleme cesareti veren adli olaylarla ilgili olarak umut verici olduğunu ifade eden Sert, “Sağlıkçılara, sosyal hizmet alanında çalışanlara yönelen ve çoğu yaralama bazen de cinayet ile sonuçlanan şiddet olayları karşısında özellikle darp olaylarında gözaltına alınan failler ifadelerinin ardından serbest bırakılmaktadır. Bu da başka saldırganlara cüret kazandırmakta, nasıl olsa ceza verilmiyor algısı ile sağlıkçıya şiddeti artırmaktadır” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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