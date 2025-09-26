"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Fıtratın iffet çağrısı

Harun SÖZLER
26 Eylül 2025, Cuma
“İnsan, şu âlem sarayının en kıymettar misafiri ve en nazik mahlûkudur. Allah’ın hususî lutfuyla ahsen-i takvîm üzere yaratılmıştır. Bu mükemmel ölçü yalnız bedeninde değil; ruhunda, hissiyatında ve vicdanında da tecellî eder. Ona verilen akıl, kalp ve hayâ duygusu da bu çizginin parçalarıdır.

Nasıl ki açlık yemek yemeyi, susuzluk su içmeyi gerektirir ve insanı ona mecbur bırakır; öyle de insanın iç âleminde bulunan hayâ duygusu, iffet hissi ve mahremiyet arzusu da tesettüre kuvvetli bir davettir. Tesettür, ahseni takvîm üzere yaratılan insanın fıtratındaki letafet ve zarafeti muhafaza eden bir İlâhî kanundur.

Erkek ve kadın için tesettürün mahiyetinde fark vardır. Erkek için tesettür daha çok vazife niteliğindedir; nefsi haramdan korumak, bakışlarını sakındırmak ve iffeti muhafaza etmek şeklinde tezahür eder. Kur’ân’da önce erkeklere gözlerini haramdan sakınmaları ve iffetlerini korumaları emredilmiştir.

Kadın için ise tesettür, vazife olmasının ötesinde aynı zamanda fıtrî bir gerekliliktir. Kadının hilkatindeki letafet, zarafet ve incelik örtünmeyi tabiî bir ihtiyaç kılar. Çünkü kadınlar hilkaten zayıf, nazik ve letafetli yaratıldıklarından kendilerini himayeye mecburdurlar. Hayâ perdesi de onların en büyük siperidir.

Tarih boyunca beşeriyetin sahifelerine bakıldığında görülür ki, kadının başını örtmediği bir toplum neredeyse yoktur. Eski Yunan’dan Roma’ya, kadîm Mısır’dan Mezopotamya’ya kadar hemen her medeniyette kadın, başını ve saçını örtmeyi bir vakar nişanesi olarak görmüştür. Avrupa’nın yakın tarihinde dahi, kilise kadınlarının, soylu hanımların ve köylü kadınların yazma ve başörtüleri bunun şahitliğini yapmaktadır. Bu gösteriyor ki tesettür yalnızca dinî bir emir veya belli bir coğrafyaya mahsus bir gelenek değil; bilakis insanlığın ortak vicdanında ve kültürel hafızasında kökleşmiş fıtrî bir hakikattir.

Tesettürün bir başka boyutu da kadının toplumsal konumu ve misyonu ile ilgilidir. Kadın aynı zamanda bir eş, bir anne ve bir ailenin merkezidir. Eş olarak tesettürüyle kocasının kalbinde vakar ve emniyet uyandırır; onun kıskançlık damarını tahrik etmeyip, bilakis takdir ve muhabbetini kazanır. Anne olarak ise, çocuklarının nazarında en yüksek örnektir. Çocuk, annesinin şahsiyetinde edep ve hayânın timsalini görürse, o ölçüyü kendi hayatına da taşır. Aileyi sarsmanın en kestirme yolu ise kadının iffetini zedelemek, çıplaklığı normalleştirmektir. Çünkü kadın aile ocağının merkezi, aile ise toplumun kalbidir. Kadının tesettürüne saldırı aslında doğrudan aileye ve topluma saldırıdır.

Demek ki tesettür yalnız kadının kendi izzetini muhafaza etmesi için değil; aynı zamanda eşini sükûnete, ailesini huzura ve neslini edebe yönlendiren fıtrî bir gerekliliktir.

Kadını küçülten değil; bilâkis onun değerini muhafaza eden bir sırdır. Zira kadını eşyalaştıran bakışlardan kurtarıp, şahsiyetini ve haysiyetini öne çıkarır. Böylece tesettür, kadına hakikî hürriyetini kazandırır. Yalnızca ferdî bir ibadet değil; aileyi ve toplumu muhafaza eden İlâhî bir kalkandır. Allah’ın kadının fıtratına işlediği, iffetiyle cemalini bütünleştiren en güzel nakıştır.

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

    İİT, İspanya'ya taşınsın!

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın

    İtalya'dan Gazze filosuna eşilk edecek fırkateyn hakkında açıklama

    Sumud'daki Fransız milletvekili Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı "savaş suçu"

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezası

    ABD savaş uçakları 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandı

    Liselerde başörtüsü serbestliği tüzüğünü Anayasa Mahkemesi iptal etti

    Edirne'de Habiller köyünde 5 göletten 4'ü kurudu

    8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e silah satışını onaylamadı

    "Tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu, ABD için farklı rota kullandı

    Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?

    'Rus jetleri, Alman fırkateyninin üstünden uçtu'

    Fransa'da çiftçiler eylemde

    81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı

    Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

    Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İİT, İspanya'ya taşınsın!
    Genel

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi
    Genel

    Kamuoyuna açıklama
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Uşak Kitap Fuarında
    Genel

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.