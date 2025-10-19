"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

İyiliğin imtihan sahnesi

Harun SÖZLER
19 Ekim 2025, Pazar
İnsan doğuştan iyidir; çünkü Allah onu saf bir fıtratla yaratmıştır.

Kötülük ise, o fıtratın yok olması değil; nefs-i emmareye uyulmasıyla bozulmasından kaynaklanır. Global kötülük problemi ise aslında iyiliğin imtihan sahnesidir.

Zira iyiliğe karşı kötülük olmazsa, seçenek de olmaz; dolayısıyla imtihan da olmaz.

Mesele, kötülüğü ortadan kaldırmak değil; iyiliği bilerek ve severek tercih edebilmektir.

Burası darü’l-imtihan’dır. Kıyamet kopmadan kötülük bitmez, sadece libas ve isim değiştirir. Kıyametten sonra ise iyilik Cennete, kötülük Cehennem sûretinde tezahür edecektir.1

Firavunlar silinir tarih sayfalarından, Siyonistler yazılır. Nemrut gider, başka bir zalim gelir. Ama kökü hep aynıdır.

İyiliğin olmadığı yerde oluşan boşluğu kötülük doldurur; çünkü o, iyiliğin aksidir.2

Aksi olmayanın mahiyeti anlaşılamaz.3

Zıtlık, varlığın dilidir; iyilik de ancak zıddı ile bilinir. Bu da iyiliğin olmadığında kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuçtur. Tıpkı karanlık gibi... Karanlık oluşturulmak çaba gerektirmez; ışık söndürüldüğünde kendiliğinden ortaya çıkar.

Yale Üniversitesi’nde yapılan meşhur “kukla deneyi”nde henüz 6 ila 10 aylık bebekler, önlerinde oynatılan iki kuklayı izlerler: Rampadan çıkmaya çalışan bir top vardır; bir kukla ona yardım eder, diğeri ise engel olur. Sahne sona erdiğinde bebeklerin neredeyse tamamı yardım eden kuklaya uzanır.

Bebeklerin ahlâkî eğitim, herhangi bir dinî öğretiye veya kültürel bir etkiye maruz kalmamış olması, insanın doğuştan iyiliğe meyilli bir fıtratla yaratıldığının açık bir göstergesidir.

Gerçek mü’min, yalnızca kalbinde saflık taşıyan ve her şeyi pembe gören biri değildir.

O, iyiliği de kötülüğü de tanıyan; ama çıkarlarına, menfaatine, nefsine ters düşse bile yalnızca Allah’ın rızası için iyi olanı tercih edendir. Zira hakikî iyilik, cehaletten değil; bilerek, farkında olarak yapılan tercihten doğar.

Bütün bu hakikatler gösteriyor ki, kötülüğün varlığını Yaratıcı’ya nispet etmek, hakikate zulmetmektir. Bilâkis, O’nun rahmetinin ve adaletinin tezahürüdür. Zira Allah, kuluna seçme hürriyeti vermeseydi; iyiliğin, imtihanın ve mükâfatın da bir anlamı kalmazdı. İyilik ve kötülük seçeneklerinin tercihi, hür iradenin kararıdır.

Bu durumda bize düşen asıl soru şudur: Tercihimiz ve çabamız hangi tarafta? İyilik ile mi, yoksa kötülük ile mi? Nemrut ile mi, yoksa İbrahim (as) ile mi? Varlıktan yana mı, yoksa ademden (yokluk) yana mı? Katledilen masumların safında mı, yoksa zalim Siyonistlerin tarafında mı?

Şunu da yazmadan edemeyeceğim: İyiliğin yanında olmak yetmez, kötülüğün karşısında olmak zorundayız. Ama kuru bir sözle değil; hem maddî hem de ma-nevî her şekilde. Hem kalemle, hem gönülle, hem de eylemle.

Her iyi kudreti nisbetinde...

Dipnotlar:

1- 29. Söz, 2. Maksat, 4. Esas, 2. Mesele

2- 4. Şua, 6. Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye, 3. Burhan, 2. Nükte

3- 25. Lem’a, 7. Deva

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

    Teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri var

    BM raportörlerinden Lübnan açıklaması: 'İsrail, ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırıyor'

    Mahkemeden ilgili kurumlara: 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi durdurulsun' yazısı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden "iki yüzlü" tavır: Rusya'yı anında men ederken, İsrail'i korumaya devam diyor!

    Kazakistan’da zam yasağı

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi

    Düşük enflasyon hayal, yüksek faiz gerçek

    Gıda silâh olarak kullanılmasın

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”

    Meksika'daki selde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

    "Artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanı geldi"

    MB şikayetçi - BKM'de usulsüzlük soruşturması: BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'ın olduğu 7 zanlı tutuklandı

    Bediüzzaman’ın siyasetle ilişkisi-2

    İşkencelerden dolayı artık göremeyen Mahmud Ebu Ful tedavi için destek bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.