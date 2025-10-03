"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Bir hüzünlü meramım

Harun SÖZLER
03 Ekim 2025, Cuma
Sabah namazından sonra, bazı gençlerin hâlleri aklıma takıldı; zihnimde beliren endişeler, gözlerimin uykusunu dağıttı. “Ya Allah” diyerek kalemi elime aldım; aklım yetersiz, dağarcığım zayıf ama Allah’ın lütfuyla yazmaya başladım. Kalemimden dökülen kelimeler cümlelere, cümleler mısralara, mısralar ise bir şiire dönüştü. Meramım, kelimelere süzüldü; duygularım ve düşüncelerim bu şiirle vücud buldu.

Seni sorumluluktan kurtaramaz bahaneler,

Aklın gözünü dağlar o sahte hikâyeler.

Yarının endişesi bugünü zehir eder,

Sayısız ihtimaller, mesnetsiz hurafeler.

 

Zaman şefkatsizdir, ömrü heder eder,

Bugünün neşesi yarına olur keder,

Bitik sermayenin pişmanlığı bin beter,

İnsanı hayvandan daha da beter eder.

 

Gel kardeşim, kalbini sözlerime çevir,

Güneşi görmek için perdelerini indir,

Afakâr ruha ışık çok ağır gelir,

İblis gardiyandır, nefis aciz esir.

 

Ehl-i dünya sussa, vicdanın haykırır,

Azamet zuhur etse, zincirler kırılır,

Bin lanetli kilit bir secde ile açılır,

Şimşek korkutur ama rahmeti boşaltır.

 

Bir düşün, sorgula, dibine kadar in,

Yolundaki dikenler; haset, kibir, inat, kin,

Alçaklıkta, hilede sınır tanımaz lain,

Değerlilik için değerini düşürür hain.

 

Görürsün, düşünsen, akletsen anlarsın,

Sarrafına gitmezsen, değersiz bir hurdasın,

Rabbin için halifesin, İblis için iddiasın,

Sen aynaya git ki, ayna sana yansısın.

 

Dessasa desisesi evlattan daha şirindir,

Silahları hiç değişmez, şehvet ya da bilimdir,

Bugün senin elinde, karar sadece senindir,

Uyan artık, yolun sonu Cennet ya da Cehennemdir.

 

Gönül aç, ruh bunalmış, biliyorsun sorun var,

Dürüstçe sorunu sor, seni bulur cevaplar.

Ah, ne yazık, fidanlar kuruyorlar teker teker,

Harun şiirle vedalaşır sukut eder sözler.

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru tek başına yola devam ediyor

    Vicdan gemisi aktivistleri: Gazze'deki ablukayı kırmakta kararlıyız

    Marmara'daki deprem için uzmanlar ne dedi?

    Deprem İstanbul'da paniğe sebep oldu - 'Hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır'

    Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i 2-1'le geçti

    Ortadoğulu liderlerde plan şaşkınlığı

    Marmara Denizi, Tekirdağ'da 5 büyüklüğünde deprem

    Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisi Girit açıklarında

    Filipinler'deKİ depremde ölü sayısı 72'ye çıktı

    Türkiye'ye verilecek Hac kotası 9 Kasım'da netleşecek

    Sumud Filosu'ndaki Mikeno gemisi Gazze karasularına girerek ablukayı kırdı

    Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşları ile ilgili soruşturma

    Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatlar sınır dışı edilecek

    Dünya Küresel Sumud Filosu için kenetlendi

    Küresel Sumud Filosu'na da saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - İrlandalı senatör: "Rızam dışında kaçırıldım"

    Ukrayna: Rusya'nın saldırısının ardından Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

    İtalya'daki sendikalardan Sumud Filosu'na destek için genel grev kararı

    Dünyanın Vicdanı Küresel Sumud Filosu, küresel terörist İsrail'in saldırısı altında!

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı bir terör eylemidir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru tek başına yola devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.