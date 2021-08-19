"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Canlı bir mektup

19 Ağustos 2021, Perşembe
Risale-i Nur’un her hakikatini büyük bir özen ve hassasiyetle hayatına taşıyan Nur Talebeleri birer canlı mektup hükmündedir. Bu sebeple satırdan okuduğunuz hakikatleri onların hâl ve hareketlerinde de aynen temaşa edebilirsiniz.

Kabul, tasdik ve tatbik hususunda yüksek bir gayrete, mükemmel bir ciddiyete sahiptirler. Eserlerden okuduğu dersleri hayatı ile de okuyan bu Nur Talebeleri, gittikleri her yere canlı bir mektup olarak hakikatleri taşırlar. Bu talebeler kıymetli cevherlerle dolu bir hazine olduğundan her zaman kendilerini göstermezler. Görünüp bilinmemeleri hizmetlerinin büyüklüğündendir. Hizmeti o kadar öne çıkarmışlardır ki kendi şahısları görünmez olmuştur. Sürekli yeni bir hizmet teşebbüsündedirler. Bu teşebbüsleri sessiz, sedasız, gösterişsiz, fakat ihlâs sebebiyle bir o kadar tesirli girişimlerdir. Kemiyetin değil keyfiyetin peşinde giderler. İmanı kurtarmak esası üzerine gittiklerinden öncelik iman dersine muhtaç olanlara ulaşmaktır. Bu hedef ve gaye değişmez ve değiştirilemez bir önceliğe sahiptir. Ancak diğer vazifeler de ehemmiyet sırasına uygun olarak ihmal edilmez ve yok sayılmaz. “Kardeşimiz Hasan Âtıf, hakikaten Risale-i Nur’un hizmetine pek çok lâyık ve müstaittir. Müstesna hattıyla beraber ihlâsı, irtibatı, alâkadarlığı, ciddiyeti, sadâkati dahi mükemmeldir. Cenâb-ı Hak onun emsalini çoğaltsın. Bu kardeşimizi yirmi mektup yerinde, size canlı bir mektup olarak gönderdik.” (Kastamonu Lâhikası) 

Canlı bir mektup hükmündeki Nur Talebelerini farkı edip okuyabilenlere ne mutlu.

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Menderes'in kemikleri sızlıyor... Demokrasi Adası dediler, turistik tesis yaptılar

    Deprem bize yaklaşıyor

    Genç doktorlar da yurt dışına yöneliyor

    Halk işsizlik, göçmenler düşük ücretten şikayetçi

    Musilaj kozmetikte kullanılabilecek

    19 bin 944 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    DP Genel Başkanı Uysal'dan 'Yassıada’ya ilişkin sert tepki

    Her şeyimiz gitti... Korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı

    '3 doz aşı 2 doz aşıya göre daha iyi koruyor'

    Bakan Çavuşoğlu: Kabil havaalanıyla ilgili durumu değerlendiriyoruz

    Çevik Bir ve Çetin Doğan'la birlikte 14 sanık hakkında tutuklama kararı

    Rize Valiliğinden uyarı: Zorunda olmadıkça hastaneye gitmeyin

    Afrin'e füzeli saldırı: 3 ölü

    Hulusi Akar'dan 'Afganistan' açıklaması

    Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'daki durumu görüştü

    Afgan mültecilerin İran'a girişi engellenecek

    4 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

    Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Afganistan Merkez Bankası'nın 10 milyar dolarlık rezervi donduruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afganistan nasıl bu hale geldi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Dünyayı kim mahvetti?
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’nın kader ve hikmet ciheti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Acele etmeyen, ecele gitmez mi?
    Hasan KOÇ

    Canlı bir mektup
    Genel

    Nurdan Katreler
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Daha eski hâl olmayacak mıdır?
    Muhammet ÖRTLEK

    Afganistan’da korku, endişe, barış ve Geçiş Konseyi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.