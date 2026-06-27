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27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Demirel ile iki hatıra

Hasan Yalçın
27 Haziran 2026, Cumartesi
Vefat sene-i devriyesi münasebetiyle merhum Süleyman Demirel ile alakalı iki hatıramı takdim ediyorum.

1973'de MSP milletvekili seçilen rahmetli Korkut Özal, Bayezid dershanemizin satın alındığı binanın müteahhidi Birsan İnşaat şirketinin büyük hissedarı idi. Kendisi de aynı binanın en üst katında çok büyük bir dubleks dairede oturuyordu. Seçim ramazanın ortasında yapılmıştı. Korkut Özal, "Özel Vatan Mühendislik"te hoca olduğu ve orada okuyan kardeşlerin de hocası olduğundan, bir grup arkadaş bayram ziyaretinde bulundu. Bizim Adalet Partisini tercihimizi de yakinen bildiğinden, gelenlere mazeret beyanı maksadı ile, "Süleyman bey benim için ‘Herkesin karşıma geçeceğini beklerdim, ama Korkut beyden beklemezdim’ demiş. Haklıdır, benim üzerimde çok hakkı var. Beni Amerika'ya ihtisasa gönderdi, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü yaptı. Batman'da Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü tesislerinin arazisinde cami yaptırdığım için ve daha başka sebeplerle başta Cumhuriyet ve sol gazeteler olmak üzere bütün gazeteler aleyhimde neşriyat yaptıkları halde beni müdafaa etti. Ne vazifeden aldı ne de herhangi bir ikaz ve tenkidde bulundu. Daima beni destekledi. Ben onun karşısına geçecek insan değilim, ama hürmet ettiğim ve hatırını kıramayacağım insanların (kardeşlerce şeyhini kasdettiği tahmin edildi) emr-i vakisi ile karşı karşıya kaldım. Süleyman Demirel büyük bir vatanperverdir. Namuslu ve dürüst insandır. Siyasî dehadır. Bu memlekete vereceği çok şey vardır. Türkiye ondan istifade etmelidir. Eğer Türkiye ondan kafi derecede istifade edemezse, onun yaşadığı dönemden tarih ah vah ile yana yakıla bahsedecektir" diye sohbetini devam ettirdi.

Yazar ve gazeteciler S. Demirel aleyhinde, çok ağır hakarete varan yazlar yazmalarına rağmen O kat'iyen dava açmadı. Hakkında çıkmış bütün karikatürleri, hatta aleyhindeki, kendisini küçük düşüren karikatürleri dahi biriktirmiş ve İslâmköy'deki müzesinde teşhir ediliyor.

İstanbul Aksaray Vatan caddesi ile Millet caddesinin birleştiği köşede Murat Paşa Camii'nin arkasındaki ikinci iş merkezinin, önünde İETT durağının olduğu yerde Küçük Tiyatro vardı. O tiyatroda, Süleyman beyle alay eden, küçük düşüren, tahkir eden bir oyun sahnelendi. Gazetelere manşet oldu.

Beyefendi o tiyatro oyununu gelip seyretti. Oyun bittiğinde de oyuncuların elini sıkıp beraberce fotoğraf çektirmişti.

Hey gidi günler hey. Nereden nerelere geldik...

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