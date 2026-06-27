On Muharrem

Muharrem ayının onuncu günü Hz. Hüseyin şehid edilmiştir. Tarihe ışık tutma açısından bu olayın Müslümanlar tarafından daha iyi anlaşılması gerekiyor.

Hz. Hüseyin, H. 5-6/M. 622’de Medine-i Minevvere’de doğdu, H. 61/M. 680’de 57 yaşında iken şehit edildi. Hz. Peygamber’in (asm) Hz. Fatıma’dan (r.anha) torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılı Şaban ayının beşinde dünyaya geldi. Hz. Hüseyin’in ismini Peygamber Efendimiz koydu. Hz. Hüseyin doğduğu zaman, Cebrail (as) gelip:

Ya Muhammed! Rabbin sana selâm söylüyor. Oğluna, şu Harun’un oğlunun ismini koy diyor” dedi. Peygamber Efendimiz:

“Ey Cebrail: Harun’un oğlunun ismi nedir?” diye sordu.

Cebrail (as): “Şebir” dedi.

Peygamberimiz: “Benim dilim, Arapça” buyurdu.

Cebrail (a.s): “Öyle ise, bunun Arapça karşılığı olan Hüseyin ismini koy” dedi.1 Hz. Hüseyin, Hz. Peygamber’e (asm) çok benziyordu. Hz. Ali (ra): “Hasan, Rasûlüllah’a göğsünden başına kadar olan kısmında, Hüseyin de göksünden aşağı olan kısmında çok benzerdi”2 demişlerdir.

Hz. Peygamber (as) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e (ra) son derece düşkün olup onları çok severdi. Onların hakkında,

“Allah’ım: Ben, bunları seviyorum. Sen de sev bunları.”3

“Hasan ve Hüseyin, benim dünyada kolladığım iki reyhanımdir.”4

“Hasan ve Hüseyin’i seven, beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuştur.”5

Hz. Hüseyin, Hicrî altmışbirinci yılın On Muharreminde şehid olmuştu. Şehid düştüğünde elliyedi yaşında idi.

Hz. Hüseyin (ra), Yezid’in ordusu tarafından çevrildiği zaman, Hz. Ümmü Seleme (ra) bir rüya görür:

Resulullah (as) gayet üzgün bir halde teşrif ettiler. Mübarek saçları ve sakalları toza toprağa bulaşmıştı.

Sordum: “Ya Resulullah! Nedir bu haliniz?”

Buyurdular: “Hüseyin’in katl edildiği yerden geliyorum”.

O zaman gözlerimi açtım, gözlerimden yaşlar akıyordu...

Dipnotlar:

1- Diyar Bekrî, el-Hamîs, c.1, s. 471.

2- Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.1, s. 108.

3- Tirmizî Sünen, c.5, s. 661.

4- Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 288.

5- Age., s. 288.