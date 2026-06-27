Nefse güvenme sakın

ŞİİR

Her türlü kötülüğe meyyal nefs-i emmare, Onun taleplerini yapmamaktır tek çare. Hiçbir zaman pes etmez kollar gaflet anını, Yoksa mahveder senin uhrevî hayatını. Her türlü kötülüğü cazip gösterir sana, Haramı helal gibi gösteriyor insana. Abdullah olduğunu unutmak ister nefis, Kendime malikim der; şeytana olur enis. Aldanırsan nefsine sana biner yönetir, Dalâlet vadileri seni bekler bitirir. Kulluğu unutturup sevkeder günahlara, Alışırsan isyana, uzaksın sevaplara. Resulün sünnetini hafif görmeye başlar, Mekruhu işleyerek haram kapısın açar. Çok büyük bir vartaya düşürüp Nâr’a atar, Şeytanın güruhuna bedava seni satar. Kurtulmanın çaresi, Kur’ân’dır ve sünnettir, Bu kalelere sığın, kurtuluşa senettir. Allah’ın rızasına uygun hareket eyle, Saadet-i dareyni kazanacaksın böyle.

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