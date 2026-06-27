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27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Diyalog...

Ali BEYKOZ
27 Haziran 2026, Cumartesi
Diyalogları olmayan bir hikâye veya roman olabilir. Fakat bir sinema filminde diyalog olmazsa olmazlardandır.

Gerçi ilk sinema icat edildiği yıllarda sessiz sinema devri vardı. (1895- 1929) klasik dönem sinemasında ses teknolojisi gelişmediği için filmler diyalogsuzdu. O filmlerde konuşmalar oluyordu fakat izleyici filmin konusundan konuşulan konuyu tahmin ediyordu veya konuşulan yazı ile belirtiliyordu.

Diyalogsuz film yok mudur? Evet, vardır. Kabile-2014 Ukrayna yapımı sessiz bir suç draması filmidir. İşitme engelli genç öğrencilerin kaldığı yatılı okulda geçen bir filmdir, işaret dili kullanılmıştır.

2023 yapımı Kimse Seni Kurtaramayacak filminde beş kelimelik diyalog vardır.

2016 yapımı Kırmızı Kaplumbağa diyalogsuz bir animasyon filimdir. Araştırma yapılınca bunlara ve başka filmlere de rastlamak mümkün.

Filmlerde diyalog hikâyeyi ileriye taşıyan karakterlerin iç dünyasını düşüncelerini anlatan olayı destekleyen araçlardan birisidir.

Her şey açık açık belirtilmeden konuşulmalıdır. 

Amaca yönelik bir ritme sahip olmalıdır. Günlük konuşmadan farklı olmalıdır. Son zamanlarda gençlik üçyüz kelime ile konuşuyor diye bir makale okumuştum. Üçyüz kelime ile film de bilim de olmaz. 

Karakterlerin kendine has bir konuşma üslubu olmalıdır. 

Senaryo yazarı tek bir kişidir ve aynı anda beş veya daha fazla kişinin konuşmalarını yazmaktadır. Aynı kalıplarla bunları konuşturursa bu çekici bir konuşma olmaz.

Günlük hayatta; Osman: Kanka, bu konu beni üzdü..

Serdar: Kanka, aslında ben de bu konuda üzüldüm..

Tarzında konuşulur, fakat senaryoda; 

Osman: İçime oturdu…

Serdar: Boş ver diyorlar. Kolay mı? İnsan unutamıyor...

şeklinde yazılır. Bu hem gizem barındırır içinde hem de daha dikkat çekicidir.

Karakter izleyiciye lüzumsuz bilgi vermez..

Osman: Serdar kardeşim, biliyorsun ki annemiz iki yıl önce vefat etti..

Yazılması gereken;

Osman: Serdar kardeşim, annem yaşasaydı bu işler böyle olmazdı..

Uzun cümleler izleyicinin dikkati dağıtır. Fakat çok iyi yazılmış bir “Tirat” (Tiyatro oyunlarında veya filmin bir sahnesinde genellikle başrol oyuncularının duygu düşüncelerini diğer karakterlere veya izleyiciye yaptığı uzun soluklu konuşmalar.)  etkileyici olabilir…

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