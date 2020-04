Korona ve biz kadınlar

Teşekkürler korona! Sen nelere kadirmişsin! Bizler belki de senin sebebinle doğru yolu bulacağız. İnşaallah afiyetle ve en az zararla bu musîbetten kurtuluruz.

Evet, zaman öyle hızlı ilerliyordu ki günde kimbilir kaç kişiyle buluşup hasbihal ediyorduk? Biz hanımlar kendi aramızda konuşuyorduk. “Haftanın her günü doluyum, Pazartesi akraba günüm, Salı komşularla günüm vs vs..” Hatta aynı gün içerisinde birden fazla kişiyle cafelerde dolaşan altın günü yapan hanımlar! Evlerinde oturmaktan sıkılıp her gün bir yerlerde nefes almaya çalışan hanımlar! Şimdi duydum ki bütün programlar iptal olmuş. Mecburî evlere dönüş olmuş. İstesek de istemesek de “evlerde kalın mesajı” sizlere de ulaşmış. Ah korona sen nerelere kadirmişsin! Nasıl da biz hanımları evlerimize dönüş yaptırdın.

İşte dönecekleri yuvanın mahiyetini de yine Ahzap Sûresi’nde Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Evlerinizde ağırbaşlılıkla oturun, cahiliye döneminin açılışı gibi açılıp saçılmayın, namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah ve Resulüne (asm) itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmetlerini hatırlayın. Allah Lâtiftir ve haberdardır.” (Ahzab Sûresi 33-34) Bediüzzaman Hazretleri de bize bu çağrıyı yapmıştı: “Kadınlar yuvalarına dönmeli..” Bizler ise ne bu emri dinledik ne de bu mesajlara kulak verdik ve kadere fetva verdirdik. Şimdi ise evlerdeyiz.

Ümitvar olalım güneş doğacaktır. Güneş doğmaya yakın en soğuk zamanları yaşarız. Tefekkür penceresiyle pozitif çıkarımlar çıkarmaya çalışırsak bu krizi fırsata çevirebiliriz. Nasıl mı?

Dünyanın koşturmasından sıyrılıp bir nefes alma vakti. Kendimize dönüş yapma vakti. Kendi zihnimize ve kendimize dönüş yapmak. Kendimizle her gün yola çıkma vakti...

Nasıl yapabiliriz? Kendimize güzel bir program yapabiliriz; uyanma, kahvaltı, kitap okuma vs. Aslında kendimizle okuma programına çıkıyoruz. Ailecek de yapabiliriz. Mutlaka bir gün okurum dediğimiz bir köşeye attığımız kitaplarımız vardır. Kitaplarımızın tozlarını alalım ve güzelce raflara yerleştirip okuyalım...

Evde olduğumuz zaman zarfında dehşetli düşmanımız var: Sosyal medya. Bu düşmana karşı Kur’ân kalesinde siperimizi alalım. Bu nimeti Allah yolunda israfa kaçmadan kullanıp yolumuza devam etmeliyiz. Belki de bütün negatif haberlerden ve vesveseli insan duygu ve düşüncelerinden uzak durmalıyız. Belki de hicret etme vakti. Hz. Üsâme’den (ra) rivayet edildiğine göre, Nebî (asm) şöyle buyurdu:

“Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız.” (Buhârî, Tıb 30) Yine başka bir hadiste Hz. Aişe’den rivayetle “Yeryüzü halkına gökteki yıldızların parlak görülmesi gibi; gökyüzü halkına da içinde Kur’ân okunan bir ev, öyle parlak görülür.”

İnşaallah bu süreçte biz kadınlara düşen görevler maddî ve manevî temizlik. Ailemizi ve kendimizi duâ kalkanına almak. Azamî tedbirli ve az hasarlı, hayırlı, sağlıklı günler dilerim.

“Allah’ım! Recep ve Şa’banı bize bereketli kıl ve bizi (sağlık içinde) Ramazan’a ulaştır.”