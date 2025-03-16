İftar çadırına gittik

Bir kavram

Can kardeşlerim, size çok güzel bir haberim var. Biliyor musunuz? Biz iftar çadırına gittik! Çok heyecanlıydım. Çadırın içi kandillerle süslenmişti. Dualar ediliyor ve ilâhîler söyleniyordu. Tanımadığımız insanlarla hep birlikte Cenab-ı Hakkın “Buyurunuz” emrini bekledik. Hep beraber ezanın sesini dinledik. Çocuklar soruyorlardı “Kaç dakika kaldı?” diye. İftardan sonra namazlarımızı kıldık. Elhamdülillah orucumuzu tutmuştuk.

İftar çadırına gidenleriniz oldu mu? Benim çocukluktan beri gitmek istediğim bir yerdi. Orada çok duygulandım. Hepimiz ellerimizi açıp dualara “amin” dedik.

İftar çadırı nedir?

İftar çadırı, Ramazan ayı boyunca oruç açma vakti olan iftar saatlerinde, ihtiyaç sahibi veya yolda kalmış oruçlu insanlara ücretsiz yemek hizmeti sunmak amacıyla kurulan geçici yapı veya mekândır.

İftar çadırlarında iftar yemeği, su ve hurma gibi geleneksel Ramazan yiyecekleri ücretsiz olarak dağıtılır. Bu çadırlar toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla hizmet verir. İftar çadırları, Ramazan ayının manevî atmosferini ve paylaşma duygusunu yansıtan önemli bir uygulamadır.