Bir kavram

Can kardeşlerim, bu hafta sizlerle namaz hakkında sohbet edeceğiz. Sahiden namaz nedir? Namaz, Allah ile bizim aramızda çok kuvvetli bir bağdır. Allah bizi günde beş defa huzuruna davet ediyor. Bizi sevdiğimiz bir arkadaşımız davet etse, güzelce hazırlanıp, heyecan ile koşmaz mıyız? Allah'ın davetine de öyle severek koşmalıyız.

Okulda derslerden sonra molaya çıktığımızda temiz hava alıyoruz, namaz da bizim ruhumuzun temiz havası, gönlümüzün ferahıdır. Namaz ile biz Allah’a dayanıp onunla sohbet ediyoruz. İstediklerimizi Ona söylüyor, dualarımızı ediyoruz. Ondan yardım bekliyoruz. Bediüzzaman Hazretleri namazın, bütün ibadet çeşitlerini içinde toplayan geniş bir fihriste olduğunu, bütün canlıların renk renk ibadetlerine, zikirlerine işaret eden bir harita hükmünde olduğunu söylüyor. Namazımızı kıldığımızda hem Allah'a teşekkür ediyor, hem de tüm varlıkların yaptığı ibadetleri Allah'a sunmuş oluyoruz.

