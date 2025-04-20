Sadaka Nedir?

Bir kavram - Yeni Asya Gazetesi Can Kardeş Çocuk Sayfası

Allah rızası için, ihtiyacı olanlara verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şeye sadaka denir. Sadakalar günahlara kefaret, Cehennem ateşine karşı siperdir. Peygamber Efendimiz (asm), bu hususta şöyle buyurmuştur:

"Bir hurma ile de olsa sadaka verin. Çünkü o bir hurma, açlığı giderir. Su ateşi söndürdüğü gibi hataları da söndürür, yok eder."

"Bir hurmanın yarısı ile de olsa Cehennem ateşinden korunun. Onu da bulamazsanız, tatlı ve güzel söz söyleyin. (Bu da sadaka yerini tutar)”

İyilik ve samimiyetle yaptığımız her yardım, Allah katında çok kıymetlidir ve karşılığı çok büyüktür. Düşünsenize sevgili can kardeşlerim, gülümsemek bile sadaka sayılıyor. Birinin işini kolaylaştıracak bir iyilik yapmak sadaka, birine yardım etmek sadaka, birileri takılıp düşmesin diye yoldaki taşı kenara almak bile sadakadır. Öğrendiklerimizi başka bir arkadaşımıza anlatıp öğretmek de sadakadır.

Bizim sevap kazanmamız için yapabileceğimiz ne çok şey var. Öyleyse sadakalarımızı artıralım, sevapları yakalayalım.

Hoşçakalın.