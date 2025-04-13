Ölüm nedir?

Bir kavram

Akrabamızın “Gofret” isminde köpeği vardı. Araba çarptı ve öldü. Oğluma öldüğünü söylediğimde üzüldü, duygulandı. Ölümü onun anlayabileceği şekilde izah etmeye çalıştım.

Dünyada vazifesini tamamlayanlar başka bir âleme gidiyor. Biz de bir gün dünyadan gideceğiz. Sevdiklerimizin ölümü bir son değil. Onlarla tekrar kavuşacağız. Cennet âlemleri, hayal edemeyeceğimiz kadar güzel ve sonsuz. Bu dünya oraya göre zindan gibi. İnsanın ölmesi de, sıkıntılı zindandan çıkıp saraya ve çok güzel bahçelere gitmek gibidir. Eğer biz bu dünyada Allah’ın kurallarına uyarak Ona layık kul olursak Cenneti hak etmiş olacağız. Peygamber Efendimizi (asm) ve diğer peygamberleri, âlimleri, sevdiğimiz herkesi, aile ve arkadaşlarımızı orada göreceğiz ve onlarla birlikte olacağız. Filistin’de şehit olan tüm çocuklar da Cennette çok güzel bir hayat yaşayacaklar.

Böyle düşündüğümüzde ölümün yok olup gitmek olmadığını anlıyoruz değil mi can kardeşlerim? Öyleyse iman ve Kur’ân ahlâkıyla güzelce yaşayalım. Allah’ı tanıyalım, dinimizi öğrenelim. Burası Cennet için çalışma yerimiz. Burada çalışıp, ahirette de ödüller alacağız ve çalışmamızın karşılığına göre Cennette olacağız.