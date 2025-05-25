Sabır nedir?

Bir kavram

Merhaba canım kardeşlerim. Bu hafta "sabır" kavramı üzerine biraz sohbet edelim. İstediğimiz her şey hemen olmuyor değil mi? Bazen sabretmemiz gerekiyor. Beklememiz gerekiyor. Sabır, zorluklara dayanmak, katlanmak demektir. Sıkıntılı anlarda hemen üzülüp pes etmeyiz, sabırla Allah'a tevekkül ederiz. Sabır konusunu Bediüzzaman Said Nursî, bize üç şekilde açıklamış. Biz de size özetle bunu anlatalım. Bakalım üç sabır neymiş?

1-Günahlara karşı sabır: İçimizden kötü bir şey yapma hissi gelince, "Hayır bunu yapmamalıyım, Allah böyle davranmamı istemez" demeli, vazgeçmeliyiz. Meselâ yalan söylemek istediniz ama bunun kötü olduğunu düşünüp vazgeçtiniz.

2-İbadette sabır: Namaz, oruç gibi ibadetlerimizde sabırlı olmalıyız. Meselâ "Namaz kılmak hiç bitmiyor" diye usanç duyma hissi geldiğinde hemen sabır kuvvetini kullanmalı, namazımızın bize o an yeni bir güç verdiğini ve diğer güzelliklerini hatırlamalıyız.

3-Musibetlere karşı sabır: Hastalık, üzüntü, ya da başımıza kötü bir şey geldiğinde, hiç bir durumun sürekli devam etmeyeceğini düşünüp, içinde bulunduğumuz durumun geçici olduğunu anlayarak sabretmektir. "Nasıl olsa bu da geçecek, bu zor durum bitecek, hem Allah'ın bize verdiği her hâl hayırlıdır, çok şükür hâlimize" diyebilmektir. Haydi tekrarlayalım ve bu üç maddeyi unutmayalım. Çünkü bu üçlü çok güçlü.