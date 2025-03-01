Kuddüs fabrikası ve kar

Bir kavram

Can kardeşlerim merhaba,

Herkese bol selamlar!

Allah’ın Kuddüs ismi, “Temiz, pak, kusurdan uzak olması” anlamındadır. Allah bu ismi gereği, temizliği sever. Bunu, kâinat çapındaki faaliyetlerinde açıkça gösterir. Kar yağışı da bunlardan biridir. Yeryüzü kar ile temizlenir. Kar, bazı zararlı mikropları ortadan kaldırarak hastalıkların yayılmasını önler.

Kâinat tertemiz yaratılmış ve devamlı temizlenmektedir. Bazen kar ile, bazen yağmurlar ile, bazen de rüzgârlar ile.

Kâinat fabrikasının temizliği çok seven öyle bir sahibi var ki arkadaşlarım, dünyayı ve uzayı bir oda gibi süpürtür, temizler, düzenler. Karın tadını çıkarıp kartopu oynamak ve Kuddüs isminin bir memuru olan karı yakından seyretmek çok güzel değil mi? Karda oynadıktan sonra sıcacık evimize gelince nasıl da şükredip ısınıyoruz. Madem çevremiz kar ile temizleniyor, evimize gelince biz de odamızı temizleyip düzenleyelim olur mu kardeşlerim?

Peygamber Efendimiz (asm) “Temizlik imandandır” buyurarak temizliği imanın nurundan saymıştır.